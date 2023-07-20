Центробанк поддержал идею о введении краткосрочных полисов ОСАГО

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Однако есть и противники нововведения. Руководитель направления по развитию автострахования компании «Абсолют Страхование» Ольга Асташкина считает, что владельцы краткосрочных полисов будут забывать о их продлении и возрастёт число автомобилистов без обязательного страхового полиса. Также такой вид страховки может спровоцировать ситуации, когда потерпевшему в ДТП придётся идти в суд, чтобы добиться возмещения ущерба, поскольку у виновника не будет действующего полиса ОСАГО, заявили в «Росгосстрахе».
Эксперты утверждают, что нововведение подойдёт лишь тем, кто планирует в ближайшее время продажу своего автомобиля или использует его для подработки несколько раз в неделю или месяц.
Госдума рассмотрит законопроект 20 июля.
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