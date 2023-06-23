Часть аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево отменят 24 и 24 июня

В связи с проведением плановых работ на железной дороге часть рейсов в аэропорт Шереметьево будет отменена

24 и 25 июня в аэропорт проследуют поезда отправлением с Белорусского вокзала в 5:36, 9:36, 11:36, 13:36, 15:06, 18:36, 20:36, 22:06.

Из Шереметьево – в 06:13, 08:14, 10:14, 12:14, 15:37, 17:14, 19:14, 20:40, а также в 22:43 25 июня.





Остальные поезда в эти дни будут отменены.

Добраться в аэропорт в период изменений можно на экспресс-автобусах от станции метро «Ховрино», каждые 15 минут с 5:50 до 0:05, из аэропорта – с 6:28 до 0:43.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области просит быть внимательными при планировании маршрута.