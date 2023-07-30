Часть пляжей Кипра может полностью исчезнуть к концу 21 века

Фото:istockphoto/Balate Dorin
К 2100 году треть пляжей (28%) Кипра может полностью исчезнуть. Виной тому климатические изменения. А две трети (до 72%) безвозвратно размоет.
Об этом сообщают ученые из Эгейского университета (Турция). Результаты исследований были опубликовали в журнале Frontiers in Marine Science.
Ученые изучили разные сценарии воздействия парниковых газов на уровень моря к 2100 году. При значительном ограничении антропогенных выбросов, уровень моря к 2100 году повысится примерно на 1,29 м. Тогда полностью размыть может лишь 9% пляжей, а 47% будут размыты до половины их нынешней ширины.
Если не ввести ограничения на выбросы антропогенных парниковых газов, то уровень моря может повыситься на 2,04 м. В этом случае до 72% пляжей Кипра размоет безвозвратно до половины своей ширины, а до 30% пляжей просто исчезнут.
Современное повышение уровня моря —это процесс, наблюдаемый с середины XIX века. В результате на протяжении одного лишь XX века глобальный уровень моря повысился на 17 см. Главной причиной данного процесса называют глобальное потепление.
Более теплый климат оказывает влияние на уровень всемирных океанов двумя способами. Первый вариант заключается в термическом расширении воды, которая обретает больший объем. Второй вариант: всемирное таяние льдов, которое приносит дополнительную воду в мировой океан.
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Ученые изучили разные сценарии воздействия парниковых газов на уровень моря к 2100 году. При значительном ограничении антропогенных выбросов, уровень моря к 2100 году повысится примерно на 1,29 м. Тогда полностью размыть может лишь 9% пляжей, а 47% будут размыты до половины их нынешней ширины.
Современное повышение уровня моря —это процесс, наблюдаемый с середины XIX века. В результате на протяжении одного лишь XX века глобальный уровень моря повысился на 17 см. Главной причиной данного процесса называют глобальное потепление.
Более теплый климат оказывает влияние на уровень всемирных океанов двумя способами. Первый вариант заключается в термическом расширении воды, которая обретает больший объем. Второй вариант: всемирное таяние льдов, которое приносит дополнительную воду в мировой океан.
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Мария Фирсова