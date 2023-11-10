Частные клиники ещё в одном российском регионе перестанут делать аборты

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В частных клиниках Курской области перестанут делать аборты.
Об этом рассказал заместитель губернатора региона Андрей Белостоцкий, пишет издание «РИА Курск».
По его словам, это событие можно назвать знаковым. Теперь 92% решившихся сделать аборт женщин будут наблюдаться в государственных клиниках, «где с ними активно ведут работу». Там у женщин выясняют, почему они решили прервать беременность, и дают время на раздумье, объясняет Белостоцкий.
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«Мы — второй субъект РФ, где коммерческие организации здравоохранения отказались от пункта лицензии о химическом прерывании беременности», —заявил Белостоцкий на круглом столе в областном перинатальном центре.
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Мария Фирсова