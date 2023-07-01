Частные компании получат больше возможностей для работы в космосе

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Эта тема стала предметом разговора президента РФ Владимира Путина и главы «Роскосмоса» Юрия Борисова
Во время переговоров Владимир Путин отметил, что привлечение негосударственных компаний и предприятий сможет помочь развитию низкоорбитальной группировки спутников.
РЕН ТВ пишет, что в 2023 году «Роскосмос» запустил на орбиту 40 спутников: «Росгидромет», «Глонасс», «Метеор».
Перемены коснутся и космонавтов. Скоро они будут летать не на Международную, а на Российскую космическую станцию РОСС, где будет построен сборочный цех для спутников и луноходов, а также модуль с искусственной гравитацией.
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Мария Фирсова