Чечня и Тыва стали лидерами среди регионов РФ по жизнеспособности общества

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Лидерами регионов России в рейтинге по уровню жизнеспособности общества стали Чеченская Республика и Республика Тыва.
На третьем месте в рейтинге оказалась Республика Ингушетия. Далее следуют Ямало-Ненецкий автономный округ и Республика Дагестан.
Отмечается, что национальный индекс ноосферного развития регионов России, который включает оценку субъектов страны по уровню жизнеспособности общества, был разработан В Государственном университете управления (ГУУ). Этот рейтинг предлагает новый взгляд на измерение сбалансированного развития регионов нашей страны.
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Отмечается, что национальный индекс ноосферного развития регионов России, который включает оценку субъектов страны по уровню жизнеспособности общества, был разработан В Государственном университете управления (ГУУ). Этот рейтинг предлагает новый взгляд на измерение сбалансированного развития регионов нашей страны.
«Национальный индекс ноосферного развития позволяет показать степень сбалансированности экономических, социальных и экологических аспектов развития регионов России. … Индекс показывает уровень сохранения и развития жизни, демографической жизнеспособности», — прокомментировал в беседе с RT ректор ГУУ Владимир Строев.
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Мелисса Тимофеева