Чехов отметит День города масштабным забегом

Фото: пресс-служба администрации городского округа Чехов
«Уважаемые жители! В субботу, 2 сентября, мы будем отмечать День города. Для вас мы приготовили много спортивных и культурно-массовых мероприятий, с которыми я вас начинаю знакомить. Главным спортивным событием станет БОКСЗАБЕГ, который продолжит традиции Лопасенского забега», — написал глава Чехова Григорий Артамонов в своем официальном телеграм-канале.«БОКСЗАБЕГ» — это открытое спортивное мероприятие для участников всех возрастов по улицам города Чехов. Всех участников забега на финише будет ждать вкусный и полезный завтрак, а пробежавшие с лучшим результатом получат награды и памятные сувениры.
Для участия в забеге для всех участников старта, вне зависимости от возраста, необходимо наличие медицинской справки.
Подробную информацию о программе «БОКСЗАБЕГа» можно узнать на официальном сайте мероприятия.
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