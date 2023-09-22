Чем обернется для россиян запрет на экспорт бензина

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Почему ввели ограничение на экспорт бензина
Правительство России намерено стабилизировать ситуацию на рынке топлива, в связи с чем было введено временное ограничение на экспорт бензина. Такая мера позволит снизить цены для потребителей и убрать с рынка «серый» экспорт. Таким образом предложение топлива увеличится, что приведет к удовлетворению спроса и снижению цен. Введению таких мер предшествовал рост биржевых цен на бензин и дефицит топлива в регионах, что оказало влияние на полевые работы, которые оказались под угрозой из-за нехватки горюче-смазочных материалов.
Сколько будет действовать ограничение на экспорт топлива?
Введение ограничения на экспорт топлива прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он сообщил, что меры приняты правительством своевременно и направлены на стабилизацию ситуации. По его словам, введенное ограничение не связано с опасениями социального взрыва в России. На вопрос о том, сколько меры будут продолжать свое действие, спикер Кремля ответил, что «столько, сколько этого потребует ситуация».
Он также отметил, что проблемы на топливном рынке существуют везде, ввиду его нестабильности.
Меры правительства прокомментировал первый замминистра энергетики Павел Сорокин. Он заявил, что ограничения на экспорт топлива введены бессрочно. По его словам, рычаги позволят создать на рынке переизбыток топлива, из-за чего снизится оптовая цена на него. Кроме того, он также указал на необходимость избавления от «серого экспорта» и заявил, что ощутимый объем топлива был вывезен из страны недобросовестными участниками рынка.
Эффективность запрета на экспорт бензина
Кроме введения запрета на экспорт бензина, правительство обсуждало и иные меры борьбы с дефицитом топлива в регионах и завышенной стоимостью. Было предложено вести список экспортеров топлива, однако инициативу не поддержало Минэкономразвития, объяснив это опасностью, ввиду введенных западных санкций. Ведомство, в свою очередь, предложило экспорт лицензировать.
Последствия запрета на экспорт бензина
По словам заместителя председателя наблюдательного совета Ассоциации «Надёжный партнёр» Дмитрия Гусева, введенные ограничения уже показали свои результаты: бензин упал примерно на 10%, однако, существует вероятность сокращения производства дизеля в России. Чтобы этого не произошло, требуется введение дополнительных мер и регуляторов, разработка которых, по его мнению, обязательно должна быть.
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