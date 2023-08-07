Чемезов рассказал Путину о перспективах производства российских самолетов

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Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что в 2024 году в России будет запущено серийное производство самолетов Superjet New и МС-21, а в 2025 начнут серийно выпускаться Ту-214. Об этом он рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.
«Впервые в 2024 году мы запустим серийное производство самолетов Superjet – Superjet New. Это самолет, который оборудован нашими двигателями ПД-8, полностью наша авионика, фактически полностью наш самолет, полностью из наших, российских комплектующих», - рассказал Чемезов Путину.
При этом он подчеркнул, что, начиная со следующего года в России будет производиться 20 таких самолетов ежегодно.
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Элина Позднякова