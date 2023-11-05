Чемпионка мира по самбо Карина Черевань посетила стенд Подмосковья на ВДНХ

Фото: Константин Семенец
Заслуженный мастер спорта, чемпионка мира по самбо, жительница Можайска Карина Черевань посетила стенд Московской области на выставке-форуме «Россия», проходящей на ВДНХ.
Она поделилась с корреспондентом «Радио 1» от экспозиции родного региона и от выставки в целом. Спортсменка сказала, что стенд прекрасный, просто самый лучший, потому что представляет ее родное Подмосковье. Карина Черевань рассказала также, что уже встретила на выставке девушек из Можайска, где она живет, которые также в полном восторге не только от регионального стенда, но и от всего, увиденного на выставке.
Знаменитая чемпионка также рассказала, что участвовала в викторине, представленной на стенде, и порадовалась тому, что была возможность соревноваться в команде, в отличие от ее родного сугубо индивидуального вида спорта. В заключение Карина Черевань сказала, что будет рекомендовать посетить выставку всем родным и знакомым.
Выставка-форум «Россия» будет проходить на ВДНХ до 12 апреля. Планируется, что 131 представленную там экспозицию смогут увидеть более 20 миллионов человек.
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Знаменитая чемпионка также рассказала, что участвовала в викторине, представленной на стенде, и порадовалась тому, что была возможность соревноваться в команде, в отличие от ее родного сугубо индивидуального вида спорта. В заключение Карина Черевань сказала, что будет рекомендовать посетить выставку всем родным и знакомым.
«Впечатления — просто вау!» — не скрывала эмоций спортсменка.
Выставка-форум «Россия» будет проходить на ВДНХ до 12 апреля. Планируется, что 131 представленную там экспозицию смогут увидеть более 20 миллионов человек.
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Александр Бойцов