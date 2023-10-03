Черепах из фонтана красногорского парка отправили на зимовку

Фото: администрация г. о. Красногорск
«За время зимовки кто-то привыкает к черепашкам и оставляет их себе, кто-то возвращает. А некоторые приносит своих черепах. Мы раздали уже более 30 особей, а остальные отправятся зимовать в Красногорский колледж. В следующем году снова ждем жителей и гостей города на запуск черепашек в фонтан», – сказал заведующий молодёжным центром МАУК «Парки Красногорска» Алексей Ананьев.
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