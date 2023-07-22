Черноморский флот провёл учения после выхода России из зерновой сделки

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В Минобороны РФ сообщили, что на Чёрном море после приостановления участия России в зерновой сделке прошли учения по изоляции района, временно закрытого для судоходства. Об этом пишет Life.ru.
Согласно данным БПЛА и телеметрии, цель удалось ликвидировать.
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Диана Аванесян