«Чернушный маскарад»: В РПЦ призвали не пускать Хеллоуин в школы

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Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что хеллоуин не имеет никакого отношения к идентичности нашего народа и не несёт для россиян никакой ценности. Об этом пишет «Лента.ру».
«Культ смерти, который неотделим от Хеллоуина, является чуждым нашей культуре. У нас есть свои праздники, которые не раскрыты в полной мере и могли бы получить большее распространение, чем этот чернушный маскарад», — цитирует издание слова собеседника.
Кипшидзе назвал одержимость покойниками и страшилками иррациональной и подчеркнул, что она не проносит людям, участвующим в маскарадах, ничего хорошего.
«Ни школы, ни какие-то другие госучреждения не должны давать никакого пространства для подобного рода шоу. В любых общественных структурах, связанных с обучением детей, этот праздник неуместен. Я считаю, что государство должно поддерживать те праздники, которые имеют отношение к отечественному духовному, культурному, историческому наследию», — резюмировал Кипшидзе.
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