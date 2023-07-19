Чернышенко исключил отказ от Fan ID в футболе

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Карта болельщика была введена для того, чтобы обеспечить безопасность болельщиков на матчах. Он отметил, что инциденты во время игры или после нее, практически исключены в настоящее время. Чернышенко сообщил, что статистика показывает хорошие результаты и оснований для того, чтобы отменить подобное правило - нет.
«Не планируется. Причин для этого мы не видим», - заключил вице-премьер.Читайте также:
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