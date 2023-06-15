Чешские курорты разоряются из-за отсутствия туристов из России

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В публикации говорится, что чешский гость тратит в день около 700 крон или $32, в то время как русскоязычные туристы — около 3500 крон.
При этом именно иностранных гостей с 2019 по 2022 год снизилось с 400 тысяч до 300 тысяч, а доля россиян – с 61 до нескольких тысяч.
«Общие цифры не так уж отличаются, но в финансовом плане это спад», — заключил Ян Хергерт.
Ранее туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на Кипр летом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».