Чешский блогер Kazma сбросил с вертолёта миллион долларов для подписчиков

Фото: iStock/mirza_kadic
Чешский блогер Камил Бартошак, также известный как Kazma, выбросил с вертолёта миллион долларов для своих подписчиков, пишет издание Slovenia.Posts.
Однако с этим заданием никто не справился, и тогда Kazma решил изменить условия. Он предложил распределить деньги между теми, кто подписан на его почтовую рассылку. На загаданную им локацию пришло в итоге четыре тысячи человек, которые собрали все деньги меньше чем за час.
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