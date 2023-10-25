Чешский блогер Kazma выбросил миллион долларов с вертолёта

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Чешский блогер Камил Бартошак (Kazma) выбросил из вертолета миллион долларов.
Telegram-канал «Политика Страны» пишет, что блогер предложил подписчиками поучаствовать в конкурсе. Необходимо было угадать код в его авторском фильме. Те, кто правильно отвечал, мог получить локацию с миллионом долларов.
С заданием никто не справился. Камил Бартошак организовал конкурс полегче. Подписчики должны были разгадать место, откуда блогер будет кидать деньги. На локацию пришли 4 тысячи человек. Почти за час люди собрали все деньги.
Ранее блогерша Амма рассказала о серьёзных последствиях жиросжигающих инъекций. Беатрис Амма в 2021 году обратилась в SPA-центр, где ей была предложена процедура для подтяжки фигуры за 800 долларов.
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С заданием никто не справился. Камил Бартошак организовал конкурс полегче. Подписчики должны были разгадать место, откуда блогер будет кидать деньги. На локацию пришли 4 тысячи человек. Почти за час люди собрали все деньги.
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Мария Фирсова