Четыре подмосковные команды побывали на Всероссийском слёте движения «Пост №1»

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Почётные караулы «Постов №1» ежегодно встречаются в городах воинской славы. В этом году лучшие смены Вахт памяти со всей страны принял Санкт-Петербург. В город на Неве прибыли более 600 кадетов и юнармейцев.
Программа слёта включала соревнования и конкурсы команд-участниц: строевой конкурс, состязания в военно-прикладных видах спорта, знаниях историей страны, творческий конкурс «Маршрутами Победы по моему родному краю».
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