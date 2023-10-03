Четыре тысячи немцев протестуют против помощи Киеву и за отставку правительства

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«Непосредственно в протестном марше по предварительному подсчету приняли участие приблизительно четыре тысячи человек», - прокомментировали ситуацию представители правоохранительных органов.
Активисты движения «Альтернатива для Германии» протестуют против продолжения спонсирования украинского конфликта. Они также призывают к восстановлению дружественных отношений с Россией и отставке нынешнего правительства.
При этом, еще 350 человек вышли на улицы в противовес маршу «Альтернатива для Германии». Однако, серьезных столкновений между активистами не произошло.
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