Четыре зубра сбежали из вольера в Ленинградской области (видео)

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Специалисты сообщают, что зубры не представляют опасности для человека, но все же просят при встрече на всякий случай не приближаться к животным. Также сотрудники дирекции ООПТ просят уведомить инспекторов Росприроднадзора, егерей или полицейских в случае, если удастся где-то увидеть зубра.
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