Четверо жителей Подмосковья стали победителями и призерами проекта «Экософия»

Гранд-финал проекта «Экософия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» завершился в Нижнем Новгороде. На торжественной церемонии закрытия были объявлены имена ЭкоЛидеров и призеров, которые будут представлять свои регионы в экоповестке в масштабе всей страны.