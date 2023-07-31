Четверо жителей Подмосковья стали победителями и призерами проекта «Экософия»

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»
Призерами проекта «Экософия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» из Московской области стали: Татьяна Гуськова, которая является организатором проекта «Зеленый маршрут», Анна Крылатая является автором книги «Экосказки для взрослых и детей» с цветными иллюстрациями и Полина Чеснокова, которая организует общественные экомероприятия и активно принимает участие в волонтерской деятельности.
«Экософия» – проект-перезагрузка, направленный на формирование и развитие экологической культуры.
Проект «Экософия» входит в состав федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».
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