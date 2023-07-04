Четверть населения Земли может оказаться на грани выживания из-за ледников

В результате глобального потепления около двух миллиардов человек могут оказаться на грани выживания. Агентство Bloomberg предрекло крайне тяжёлую ситуацию в Азиатском регионе из-за таяния ледников в Гималаях.
За последние 10 лет гималайские ледники таяли на 65% быстрее, чем десятилетием раньше. Если не начать сокращение выбросов из-за жизнедеятельности человека, то к концу 21 века ледники растают уже на 80%. Это сократит запасы пресной воды как минимум в 12 реках 16 стран региона.
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Андрей Гаврилов