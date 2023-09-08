Четверть россиян берёт питомцев с собой на отдых

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Отмечается, что в этом году граждане тратили на поездку с любимцем в среднем по 15 тыс. рублей.
«За первое полугодие 2023 года россияне купили в три раза больше полисов для домашних животных, чем в прошлом году. Россияне заранее заботятся о безопасности своих питомцев во время летнего отпуска, поэтому самым активным месяцем покупок полисов стал май. По числу обращений лидируют консультации, связанные с гастроэнтерологией, дерматологией, вакцинацией», — добавил в беседе с «Вестями Подмосковья» управляющий директор департамента андеррайтинга розничного страхования компании «Ренессанс страхование» Артём Искра.
До этого стал известен образ жизни панды. Как передаёт utro.ru, большую часть времени животное проводит, отдыхая или созерцая окружающий прекрасный мир. На протяжении нескольких часов панда может практически не менять положение тела.
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