Радио1
Главная / Новости / Общество/ Четверть россиян берёт питомцев с собой на отдых

Четверть россиян берёт питомцев с собой на отдых

08 сентября 2023, 13:32
Фото: istockphoto.com/Lightspruch

Фото: istockphoto.com/Lightspruch

Опрос Ozon Travel и Группы Ренессанс страхование показал, что 27% россиян берут своих домашних животных с собой на отдых.
При этом, 11% респондентов заявили, что берут с собой питомцев в поездки ежегодно.

Отмечается, что в этом году граждане тратили на поездку с любимцем в среднем по 15 тыс. рублей.


Наиболее безопасными для поездок с животными россияне назвали Испанию, Великобританию и Германию.

«За первое полугодие 2023 года россияне купили в три раза больше полисов для домашних животных, чем в прошлом году. Россияне заранее заботятся о безопасности своих питомцев во время летнего отпуска, поэтому самым активным месяцем покупок полисов стал май. По числу обращений лидируют консультации, связанные с гастроэнтерологией, дерматологией, вакцинацией», — добавил в беседе с «Вестями Подмосковья» управляющий директор департамента андеррайтинга розничного страхования компании «Ренессанс страхование» Артём Искра.

До этого стал известен образ жизни панды. Как передаёт utro.ru, большую часть времени животное проводит, отдыхая или созерцая окружающий прекрасный мир. На протяжении нескольких часов панда может практически не менять положение тела.

Читайте также:

Искусственный интеллект повысил точность определения собак до 91%

На подмосковном геопортале появились ветеринарные клиники

Жителей Подмосковья призвали помогать редким амфибиям в трудный осенний период
#животное
#россияне
#поездки
#опрос
Читайте нас в
В Подмосковье создали «Службу заботы» для оказания эмоциональной поддержки наблюдателям
08 сентября 2023, 13:20

Фото: пресс-служба канала медиа-центра Московской области ЕДГ 202

В Московской области впервые создана «Служба заботы» для оказания эмоциональной и психологической поддержки членам ТИК и УИК.
В этом году Мособлизбирком совместно со специалистами практической психологии запустили экспериментальный проект, помогающий членам избирательных комиссий сохранять ментальный баланс в период эмоционально напряженных дней голосования, ведь в этот период им приходится коммуницировать с большим количеством людей, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
«Мы уделяем особое внимание обучению и поддержке сотрудников территориальных и участковых избирательных комиссий. Делаем это не только в рамках подготовки к голосованию, но и в межвыборный период. После обучения сотрудников навыкам управления эмоциями и разрешению конфликтов, мы поняли, что было бы полезно поддержать их в самые непростые, с точки зрения эмоциональной нагрузки, дни — 8, 9 и 10 сентября. Поэтому организовали возможность для всех членов ТИК и УИК  оперативно получить поддержку психологов по телефону», — рассказал председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Берёзкин. 
Для работы с члены избирательных комиссий привлечено пять психологов. 

Сотрудники УИК и ТИК имеют возможность позвонить на горячую линию по номеру: 8 (800) 550 97 44 и получить эмоциальную и психологическую поддержку.

В Единый день голосования в Московской области проходит 12 избирательных кампаний и распределяется 213 мандатов: выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.

8 сентября ровно в 8:00 в Московской области открылись избирательные участки.

Завершится голосование 10 сентября в 20:00.

Читайте также:

Возникшие вопросы в дни выборов, можно будет задать на горячую линию омбудсмена Подмосковья.

В Одинцово создадут центр видеонаблюдения за ДЭГ.

Председатель Мособлдумы Брынцалов пригласил жителей принять участие в выборах.
#выборы
#одинцово
#мособлизбирком
#радио
#проект
#голосование
#единый день голосования
#сотрудники
#служба
#ДЭГ
Читайте нас в
Депутат Хованская: из-за рекламы в почтовых ящиках россияне не могут найти повестки
Депутат Хованская объяснила, почему нужно запретить рекламу в почтовых ящиках
08 сентября 2023, 13:00

Фото: IStock/oliviaelisa92

В России готовят запрет рекламы в почтовых ящиках жилых домов, если жильцы не дали разрешения на неё на общем собрании. Такой законопроект разработали члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.
Депутат Госдумы РФ, председатель комиссии по обеспечению жилищных прав граждан ЖКХ Галина Хованская рассказала «Радио 1», что многие люди страдают от назойливой рекламы. В частности, многие не могут найти важных уведомлений из-за множества флаеров.
«Мы же можем блокировать рекламу на телефоне или в интернете, почему бы и здесь этого не сделать. Иногда в этих ящиках пенсионеры теряют платёжки, потому как всё забито. Действительно важные для них извещения о посылках, о том, что надо прийти в почтовое отделение, теряются. Также люди иногда не могут найти повестки в суд, что может быть очень критично, потому что там есть определённые сроки», — сказала Хованская.
Читайте также: 

Путин поручил продумать условия для создания суперкомпьютеров в РФ

В России открылись первые участки в ходе трехдневных выборов

В Думу внесли законопроект о тринадцатой пенсии
#жкх
#депутат
#реклама
#почта
Читайте нас в
Когда наступит и каким будет бабье лето в 2023 году
Бабье лето 2023: когда начнется и какая погода ожидается
08 сентября 2023, 12:52

Фото: iStock/fermate

Бабье лето с его рубиново-золотистыми листьями, теплым осенним солнцем и прохладным ветерком придет в Россию уже на следующей неделе. О том, каким оно будет и какие существуют приметы и суеверия, расскажет редакция «Радио 1».

Когда наступит бабье лето в 2023 году в разных регионах России

По прогнозам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковец, в России в начале следующей недели наступит бабье лето. Среднемесячная температура воздуха на 2-3 градуса превысит норму. Ожидается солнечная, сухая погода и 20-градусное тепло.

Бабье лето в Москве и Подмосковье


Бабье лето придет во многие регионы России и порадует жителей теплом. О том, какая погода ожидает жителей Москвы и Подмосковья, рассказал изданию KP.RU начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.  

Когда начнется бабье лето:

В столице России и ближайших регионах 11 - 13 сентября начнется потепление. Сентябрь будет сухой и солнечный. Кроме того, в октябре тоже придет бабье лето, оно определенно порадует погодой жителей средней полосы.

Какая будет погода:

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в Москве и Московской области в начале следующей недели воздух прогреется до +21…+23 градусов, будет солнечно и сухо. После 14 сентября, потеплеет до +25 градусов. Осадков выпадет на 40% меньше нормы. В октябре погода также будет сухой и солнечной.

Диетолог Соломатина: Приправы помогут не болеть осенью
Диетолог Соломатина: Приправы помогут не болеть осенью

Когда в Петербург придет бабье лето


По словам главного синоптика Санкт-Петербурга Александра Колесова, теплую погоду жителям города следует ожидать после восьмого сентября. Две предстоящие ночи в северной столице будут прохладными, однако отметка термометра в дневное время, вскоре превысит отметку в +20 градусов. Солнечная погода продержится в Санкт-Петербурге и области до начала октября.

Когда на Урал придет бабье лето


На Урале также ожидается дефицит осадков, как и в других регионах России. Однако, средняя дневная температура не будет превышать +20 градусов. Ветров также не ожидается, однако, ночная температура может упасть до +9 градусов.

Когда бабье лето придет в Сибирь


Заморозков в регионе не ожидается, средняя температура составит +18 градусов. Погода будет теплой, безветренной. Осадки также маловероятны. Температура воздуха ночью будет выше 0.

Почему бабье лето так называется


Существует несколько версий происхождения бабьего лета. В старину женщины работали в полях, собирали урожай и делали заготовки на зиму. Считается, что теплые осенние деньки были коротким временем отдыха для женщин. После наступления холодов, они вновь приступали к труду. Рукодельницы начинали шить, плести, стлать лен.

Согласно другой версии, в начале осени по полям и лесам начинала летать легкая, тонкая паутина, которая ассоциировалась с едва заметными седыми прядями пожилой женщины. Время погожих, теплых дней означало возраст, который предшествовал старости и характеризовался относительным расцветом.

Как отмечали бабье лето на Руси: обряды и приметы


Наступление теплых дней означало для восточных славян время уборки урожая. После того, как поля были убраны, народ развлекался и отдыхал. По вечерам, проводились сельские праздники, а женщины брались за рукоделия.
 
Существует множество примет, связанных с Бабьем летом.

Считается, что чем больше будет летающей паутины, тем теплее будет осень. О хорошей погоде свидетельствует радуга. Если она появляется, то осень будет теплой и затяжной. А вот если на бабье лето погода ненастная, то осень будет засушливой. Согласно обычаям, в начале бабьего лета, надо было посадить на коня отрока и выехать с ним на охоту. Люди верили, что от выезда в Семен-день лошади смелеют, собаки добреют и не болеют.


Список дел, которые нужно успеть в бабье лето


Пока установилась ясная и теплая погода, рекомендуется последовать нескольким советам, которые помогут сделать бабье лето более продуктивным. Редакция «Радио 1» публикует подборку дел, которые точно нужно успеть выполнить до наступления холодов.

  1. Погреться на солнце
  2. Запастись витаминами
  3. Ворошить листья
  4. Поохотиться
  5. Сделать фотографии
  6. Подготовить дачу, машину к зиме
  7. Поехать на природу 

Читайте также:

Терапевт Звонарева: Бабье лето грозит людям скачками давления

Жители России пережили самый жаркий август за всю историю наблюдений

Вильфанд спрогнозировал аномально теплую погоду в Москве


#погода
#осень
#осадки
#праздники
#бабье тепло
#регионы
#урал
Читайте нас в
Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская сделала свой выбор
08 сентября 2023, 12:50

Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области

В первый единый день голосования Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская сделала свой выбор.

В Московской области стартовали выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.

8 сентября ровно в 8:00 в Московской области открылись 3 940 избирательных участков.

«По любым нарушениям можно обращаться ко мне. Напоминаю, что у нас работает горячая линия. Наши сотрудники в течение трех дней голосования будут принимать звонки по телефону 8 (498) 602-32-20. Это профессиональные юристы, компетентные в вопросах избирательных прав граждан, и готовы оказать помощь и дать консультации», — отметила подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская.

Специалисты аппарата подмосковного омбудсмена помогут оперативно решить возникшие вопросы и проконсультируют жителей.

На выборы на пост губернатора зарегистрированы 4 кандидата:
— Сергей Жигарев;
— Александр Наумов;
— Анатолий Никитин;
— нынешний глава Московской области Андрей Воробьёв.

Жители Московской области могут проголосовать двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.

Читайте также:

Председатель Мособлдумы Брынцалов пригласил жителей принять участие в выборах.

Космонавт, Герой СССР Борис Воланов проголосовал на выборах губернатора.

В Подмосковных выборах ожидают участие почти 6,4 млн избирателей.
#подмосковье
#горячая линия
#помощь
#ирина фаевская
#консультации
#единый день голосования
#жители
#сотрудники
#уполномоченный
#выбор
Читайте нас в
Балицкий рассказал о ходе выборов в Запорожской области
Балицкий: выборы в Запорожской области проходят без серьезных нарушений
08 сентября 2023, 12:37

Фото: сайт Кремля

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что выборы в регионе проходят без серьезных нарушений.
Он также отметил, что явка избирателей составила уже более 30%.

Напомним, ДЭГ в Московской области на 11:35 перешагнуло 200 тысяч голосов. Отмечается, что, в общей сложности, зарегистрировались 445 261 участников голосования. Из них уже отдали свой голос 202 668 граждан.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин в день выборов депутатов в народный совет республики проголосовал на одном из избирательных участков. Пушилин отметил, что в этом году пройдет первое голосование на выборах Народного Совета по российским законам.

Читайте также:

Пушилин проголосовал на выборах в народный совет ДНР

В Подмосковных выборах ожидают участие почти 6,4 млн избирателей

ДЭГ в Московской области уже перешагнуло 200 тысяч голосов

#явка
#ДЭГ
#выборы
#запорожская область
Читайте нас в
Жителям рассказали, как проходит голосование в местах принудительного содержания
08 сентября 2023, 12:28

Фото: пресс-служба канала медиа-центра Московской области ЕДГ 2023

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Московской области Сергей Леонов рассказал, как организовано голосование в местах принудительного содержания.
На территории Московской области расположено 12 СИЗО. В них выборы будут проводить только в один день — 8 сентября. 
«Заявления на участие в голосовании подал 1861 человек. Из них чуть более 1400 — это жители Подмосковья, 306 — Москвы, 128 — других 17 регионов, где в Единый день голосования также проходят выборы губернатора», — рассказал Сергей Леонов.
Центризбирком 17 июля подписал специальный порядок голосования в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. Документ позволяет участвовать в выборах гражданам, которые находятся в следственных изоляторах Москвы и Подмосковья в этих статусах, но являются жителями регионов, где проходят выборы губернатора. В этом году такой эксперимент пройдет только в Московском регионе и используется только на губернаторских выборах. 
«В каждом следственном изоляторе сформирована участковая избирательная комиссия. В числе наблюдателей — представители Общественной палаты Московской области и  Уполномоченного по правам человека в Московской области. Я уверен, что эксперимент пройдет удачно и, думаю, что в следующих избирательных циклах уже все регионы будут предоставлять такое право», — добавил Сергей Леонов.
Ни одна категория граждан не должна оставаться в стороне от выборного процесса. 

Читайте также:

Председатель Мособлдумы Брынцалов пригласил жителей принять участие в выборах.

В Подмосковных выборах ожидают участие почти 6,4 млн избирателей.

В Госдуме рассказали, как коронавирус повлиял на выборы в Московской области.
#выборы
#эксперимент
#единый день голосования
#жители
#человек
#коронавирус
#регионы
#сизо
#комиссия
#право
Читайте нас в
Пушилин проголосовал на выборах в народный совет ДНР
08 сентября 2023, 12:20

Фото: сайт Кремля

Врио главы ДНР Денис Пушилин в день выборов депутатов в народный совет республики проголосовал на одном из избирательных участков. Об этом Пушилин написал в своем телеграм-канале.
Пушилин отметил, что в этом году пройдет первое голосование на выборах Народного Совета по российским законам. Пушилин заявил, что проголосовал сам и призвал своих земляков дойти до избирательных участков и сделать свой выбор.

Напомним, в Донецкой народной республике будут избраны 90 депутатов народного совета республики и депутаты советов 21 городского и муниципального округов, включая Донецк и Мариуполь.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова и замглавы Николай Булаев запустили экраны слежения за ходом голосования на выборах в информационном центре ЦИК, который в 2023 году открылся на площадке медиагруппы «Россия сегодня».

Читайте также:

Памфилова запустила экраны слежения за голосованием в информцентре ЦИК

В Подмосковных выборах ожидают участие почти 6,4 млн избирателей

ДЭГ в Московской области уже перешагнуло 200 тысяч голосов

#россия
#цик
#голосование
#депутаты
#элла памфилова
#выбор
#донецк
#мариуполь
#пушилин
Читайте нас в
Стартовала регистрация на проект «Эконаставники»
08 сентября 2023, 12:04

Фото: iStock/jacoblund

Федеральное агентство по делам молодежи вместе с Всероссийским экологическим движением «Экосистема» при поддержке Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» открывает регистрацию на проект «Эконаставники».
Основная цель проекта «Эконаставники» — это создание и развитие регулярно действующей системы наставничества над молодежными экологическими проектами и инициативами. Сообщается, что участники проекта будут проходить обучение и сертификацию в формате онлайн на платформе Фонда «Сколково» «Академия наставников».

Отмечается, что лучшие эконаставники будут участвовать в очном интенсиве, на котором они узнают все о создании, упаковке и реализации экологических инициатив, а также смогут разработать свой экопросветительский продукт с возможностью его дальнейшей реализации. Выпускники Проекта «Эконаставники» получат сертификат эконаставника, а также возможность поучаствовать в мероприятиях партнеров проекта.

Регистрация будет длиться до 21 сентября 2023 года на платформе проекта «Эконаставники»: econastavnik.eduregion.ru/

Читайте также:

Молодежь Подмосковья может принять участие в форуме для авторов просветительского информационного контента

В Ленобласти сделают арт-объекты из ненужной упаковки от подмосковного сыра

Акция по высадке деревьев в Подмосковье стартует 16 сентября
#подмосковье
#молодёжь
#сколково
#регистрация
#выпускники
#обучение
#сертификат
#онлайн
#развитие
Читайте нас в
В Подмосковных выборах ожидают участие почти 6,4 млн избирателей
08 сентября 2023, 11:59

Фото: пресс-служба канала медиа-центра Московской области ЕДГ 2023

Секретарь Избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс рассказал, что в выборы губернатора проходят в 57 округах Подмосковья, где зарегистрировано 6 303 678 избирателей.
В Единый день голосования в Московской области проходит 12 избирательных кампаний и распределяется 213 мандатов: выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.

8 сентября ровно в 8:00 в Московской области открылись первые избирательные участки.

Завершится голосование 10 сентября в 20:00.
«У нас работает 61 территориальная избирательная комиссия, участковых избирательных комиссий насчитывается 3 928, 621 член ТИК и более 36 283 члена УИК, которые все эти дни будут взаимодействовать с избирателями», — рассказал секретарь Избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс.
На выборы на пост губернатора зарегистрированы 4 кандидата:
— Сергей Жигарев от ЛДПР;
— Александр Наумов от КПРФ;
— Анатолий Никитин от партии «Справедливая Россия — За правду»;
— нынешний глава Московской области Андрей Воробьёв от «Единой России».

Жители Московской области могут проголосовать двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — это новый, современный, удобный способ голосования.

Читайте также:

Возникшие вопросы в дни выборов, можно будет задать на горячую линию омбудсмена Подмосковья.

Безопасность во время выборов обеспечат на каждом избирательном участке Подмосковья.

ДЭГ в Московской области уже перешагнуло 200 тысяч голосов.
#выборы
#россия
#безопасность
#голосование
#пост
#единый день голосования
#жители
#комиссия
#кпрф
#лдпр
#ДЭГ
Читайте нас в
Достижения.рф