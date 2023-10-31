«Четвертый выстрел в лоб»: Кадыров сообщил, как поступать с зачинщиками беспорядков

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«Если у нас хоть один человек выйдет на несанкционированные беспорядки, задержать и посадить его. Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, — четвертый выстрел сделайте в лоб. Больше не выйдут. Это мой приказ», — приказал чеченский лидер представителям МВД и Росгвардии.Ранее глава Чечни прокомментировал беспорядки, произошедшие в Дагестане. Он осудил участников погромов и заявил, что нельзя громить аэропорты в поисках людей другой национальности и идти на поводу у российских противников.
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