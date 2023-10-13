ЧФ проводит в Севастополе учения по противоминной и противодиверсионной обороне

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Черноморский флот проводит плановые учения по противоминной и противодиверсионной обороне на внешнем рейде бухты Севастополя, передает отдел информационного обеспечения флота.
Сообщается, что в рамках обучения отработаны задачи по поиску и уничтожению морских плавающих мин и катеров без экипажа. К учениям привлекались патрульный корабль «Павел Державин», а также противодиверсионные катера.
Отмечается, что после учений они вернутся в пункт постоянной дислокации.
Ранее сообщалось о том, что на Чёрном море после приостановления участия России в зерновой сделке прошли учения по изоляции района, временно закрытого для судоходства. Уточняется, что отрабатывалось задержание судна-нарушителя.
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Отмечается, что после учений они вернутся в пункт постоянной дислокации.
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Екатерина Коршунова