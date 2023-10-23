Чиновнику не понравился шум на Патриках: Юрист Толмачев раскритиковал закон о тишине

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В Госдуму планируют внести законопроект, который установит единое время тишины для всех регионов России. Документ предусматривает введение запрета на шум с 23 до 7 часов. Сегодня, согласно закону, каждый субъект самостоятельно определяет время тишины.
«Очередному чиновнику, который живёт на Патриарших прудах, не понравилось, что ребята зашумели в кафе, вот он и решил ужесточить штраф до полумиллиона. Я думаю, что это дело никак не закончится, потому что наша страна великая, и одно дело, когда ты вводишь ограничения по времени в Москве, а другое дело – за полярным кругом в районе Мурманска, где полярный день или полярная ночь. Единый закон в этом вопросе невозможен, каждая местная власть понимает, что для этого региона реально, а что нет», — заявил Толмачев.Читайте также:
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