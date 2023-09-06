Число госуслуг, предоставляемых подмосковным региональным порталом, достигло 300

Фото: Фотобанк МО
Жители Московской области могут получить на региональном портале 300 электронных услуг. Портал работает почти 11 лет. Каждый месяц его посещают более 3,9 млн пользователей, сообщила министр государственного управления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
«Сейчас на региональном портале доступно уже 300 услуг для жителей и для бизнеса. Из них 34 предоставляем проактивно,12 комплексно. В Подмосковье идёт постоянная работа по оцифровке госуслуг. Кроме того, стараемся сделать электронные услуги удобными и понятными даже начинающему пользователю: в онлайн-формы заявлений внедряем умные сервисы и подсказки», – рассказала Куртяник.В 2023 году в электронный вид было переведено более 20 госуслуг. Так, теперь онлайн можно приватизировать муниципальное жильё, направить запрос на подготовку техпаспорта квартиры, подать заявление на техосмотр машин, оформить компенсацию на оплату местной телефонной связи.
На портале можно не только получить электронные услуги, но и записаться на ТО автомобиля, посещение МФЦ или военкомата, получить выписку из государственного лесного реестра, проверить очередь в детский сад и оплатить коммунальные услуги.
Помимо веб-версии портала госуслуг Московской области, доступна его мобильная версия – обновлённое приложение «Добродел».
Читайте также:
Для перевозчиков Подмосковья появилась новая онлайн-услуга
Федеральную программу акселерации прошли 18 подмосковных ИТ-компаний
Для жителей Подмосковья упростили получение градостроительной информации
Лора Луганская