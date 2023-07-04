Число новых валидаторов на станциях превысит 1000 до конца сентября

Фото: пресс-служба АО «Центральная ППК»
На московских и подмосковных станциях уже установлено порядка 813 новых валидаторов, планируется в этом году еще установить 226 валидаторов.
Новые валидаторы на станциях ЦППК начали устанавливать в середине прошлого года. Всего планируется установить в этом году 1039 новых валидаторов разных типов.
Валидаторы первого типа работают от электричества, а некоторые современные валидаторы автономные и работают на солнечных батареях, что очень удобно для жителей. На территории Москвы и Подмосковья установлено 150 валидаторов нового типа, до конца года их число увеличится до 353.
Наибольшее количество новых валидаторов установят на Ярославском направлении более 300 новых устройств.
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Алиса Сергиенко