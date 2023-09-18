Число обращений жителей по содержанию дворов за неделю снизилось на 23%

Фото: ГУСТ МО
Главное управление содержания территорий Московской области проанализировало поступавшие обращения граждан по теме содержания дворов и выявило значительное их снижение числа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«С 7 по 13 сентября потупило на 674 сообщений или на 23% меньше, чем в промежуток с 31 августа по 5 сентября. Основное снижение видно по тематике «Мусор» – минус 330 сообщений. По теме «Содержание элементов и объектов благоустройства» – минус 213 обращений, «Ремонт внтуридворовых и внтуриквартальных проездов» – минус 69 сообщений», – рассказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.Она добавила, что снизилось и число обращений в отдельных городских округах. Так, в Химках наблюдается снижение на 65 обращений, в Королёве – на 63. Лидером по этому показателю является Балашиха – минус 140 сообщений за неделю.
Работы по благоустройству дворов
Читайте также:
В Дубне проходят масштабные работы по ямочному ремонту и асфальтированию дворов
Подмосковных водителей предупредили об опасности езды по двору
Работы по благоустройству дворов в Дмитровском округе близятся к завершению
Лора Луганская