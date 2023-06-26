Число обращений жителей к властям Подмосковья выросло на 22%

Фото: istockphoto / Pinkypills
Наибольшее число жалоб и предложений поступило властям Подмосковья с портала «Добродел»
Число жалоб и обращений жителей региона к властям Московской области за прошлую неделю составила 36 тысяч, сообщил первый заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Алексей Бирюков.
Алексей Бирюков отметил, что основными темами обращений жителей региона стали: двор, дороги, социальная сфера, здравоохранение, сельское хозяйство, общественные территории и общественный транспорт.
Ранее сообщалось, что порядка 9 тыс. обращений поступило на почту губернатора от жителей Подмосковья за 3 месяца. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
«За прошедшую неделю поступило почти 36 тыс. жалоб и предложений от жителей. Основной был портал «Добродел», социальные сети и почта губернатора. За прошлую неделю рост на 22%. В сравнении с прошлым годом рост на 2%», — сказал Бирюков на оперативном совещании губернатора региона Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.
Ранее сообщалось, что порядка 9 тыс. обращений поступило на почту губернатора от жителей Подмосковья за 3 месяца. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Алиса Сергиенко