Число подмосковных постов экомониторинга превысило 300

Фото: Минэкологии МО
С начала года в регионе заработали 22 стационарных постов контроля качества воздуха
В Московской области в июне начали работу восемь стационарных постов экологического мониторинга. Таким образом, их общее количество в регионе достигло 307, сообщили в пресс-службе Минэкологии Московской области.
Уточняется, что в числе подобных точек – 19 постов Мосэкомониторинга, 245 – Мособлэкомониторинга, 43 установлены в зонах влияния заводов переработки твёрдых коммунальных и строительных отходов. Их устанавливают сами предприятия.
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«С начала года число стационарных постов в Подмосковье увеличилось на 22 единицы. В июне восемь новых стационарных постов наблюдения за качеством воздуха установили собственники и эксплуатирующие организации объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду», – говорится в сообщении.
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Лора Луганская