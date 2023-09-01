Число подтопленных домов в Приморье за сутки выросло в 4,5 раза

Фото: ГУСТ МО
Количество частных и многоквартирных домов, пострадавших от наводнений, вызванных мощными ливнями в Приморском крае, за последние сутки выросло со 159 до 690. Эту информацию предоставила пресс-служба краевого министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в пятницу, передает РИА Новости.
29 августа на Приморье обрушился южный циклон, принося с собой сильные дожди, которые продолжались ночью и утром следующего дня, двигаясь к востоку. В Хасанском районе, где было зафиксировано значительное количество осадков, произошли ливни, вызвавшие разрушение домов, а также приведшие к затоплению дорог и нарушению сообщения с южными районами Приморского края.
В начале четверга пресс-служба министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Приморского края сообщила РИА Новости о 127 частных и 32 многоквартирных домах, которые оказались подтопленными, а также о 1189 придомовых территориях. Кроме того, 42 населенных пункта были изолированы от транспортного сообщения.
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В начале четверга пресс-служба министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Приморского края сообщила РИА Новости о 127 частных и 32 многоквартирных домах, которые оказались подтопленными, а также о 1189 придомовых территориях. Кроме того, 42 населенных пункта были изолированы от транспортного сообщения.
«На данный момент в 35 населенных пунктах остаются подтопленными 690 жилых домов, включая 45 многоквартирных домов и 645 частных домов. Подтопления зарегистрированы в 14 муниципалитетах края», — подчеркнули в пресс-службе министерства.Читайте также:
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Артем Кузьмин