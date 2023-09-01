Число подтопленных домов в Приморье за сутки выросло в 4,5 раза

Количество частных и многоквартирных домов, пострадавших от наводнений, вызванных мощными ливнями в Приморском крае, за последние сутки выросло со 159 до 690. Эту информацию предоставила пресс-служба краевого министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в пятницу, передает РИА Новости.