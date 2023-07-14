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Число поездок подмосковных пассажиров по социальным картам увеличилось за год на 15%

14 июля 2023, 22:03

Фото: Минтранс МО

Пассажиры Московской области с начала года совершили более 190 млн поездок по социальным картам. Это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

«На маршрутах региона было совершено около 165 млн поездок с помощью социальных карт жителя Подмосковья и более 25 млн - по картам москвича. Чаще всего такими картами пользуются пенсионеры, ветераны труда и жители предпенсионного возраста. Они добираются до медицинских организаций, госучреждений, до метро и железнодорожных станций», – отметили в министерстве.
Льготы по социальной карте жителей Подмосковья действуют на всех городских, пригородных и междугородних маршрутах общественного транспорта. В автобусах также доступна оплата проезда транспортными картами «Стрелка», «Тройка» и банковскими картами.

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#Минтранс МО
#социальные карты
#поездки
#Московская область
#Подмосковье
#транспорт
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Подмосковный Комлесхоз напомнил грибникам правила безопасной «тихой охоты»
14 июля 2023, 22:28

Фото: Комлесхоз МО

Отправляясь в подмосковные леса за грибами, важно помнить об основных правилах безопасности. В летний сезон растёт число лесных пожаров и заблудившихся людей, заявили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Не забудьте сообщить родным, куда именно вы пойдёте и когда планируете вернуться. Проверьте зарядку мобильного телефона, возьмите воду и необходимые лекарства. Запоминайте дорогу, по которой идёте, и приметные ориентиры на пути», – отметили в Комлесхозе региона.
Там добавили, что на этой неделе за пять рабочих дней система оперативного управления и средствами тушения лесных пожаров зафиксировала 237 подтверждённых пожароопасных объектов. Получено 55 сообщений о заблудившихся в лесу людях.
 
В ведомстве подчеркнули, что сейчас в подмосковных лесах можно встретить подберёзовики, подосиновики, лисички, маслята и белые грибы.

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#Комлесхоз МО
#лес
#грибы
#грибники
#безопасность
#Московская область
#Подмосковье
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Дочь Элвиса Пресли скончалась из-за операции для похудения
14 июля 2023, 22:18

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Причиной смерти единственной дочери Элвиса Пресли, 54-летней Лизы Мари стали осложнения после бариатрической операции.
Об этом сообщает AP со ссылкой на отчет судмедэксперта округа Лос-Анджелес. Лиза-Мари Пресли скончалась 12 января, но официальная причина смерти стала известна только сейчас.
 
У певицы  остановилось сердце. Она была госпитализирована в отделение интенсивной терапии и подключена к аппарату жизнеобеспечения, но спасти артистку не удалось.
 
Экспертиза показала, что смерть наступила из-за последствий непроходимости тонкого кишечника, возникших после бариатрической операции (хирургического вмешательства для снижения веса). Операцию провели за несколько дней до смерти, после неё Лиза-Мари жаловалась на боли в животе.
 
Певица Лиза-Мари Пресли была замужем за музыкантом Дэнни Кио, Майклом Джексоном, актером Николасом Кейджем и продюсером Майклом Локвудом.

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#Лиза-Мари Пресли
#певицы
#операция
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Зампред подмосковного правительства Кротова покинула пост
14 июля 2023, 21:54

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Зампредседателя правительства Московской области Анна Кротова ушла с этого поста по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
«Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поблагодарил зампреда за многолетнюю добросовестную работу. Он отметил, что под её руководством удалось многое сделать на благо региона, реализовать большое количество важных для жителей проектов», – говорится в сообщении. 
Кротова награждена орденом «За заслуги перед Московской областью» II степени. Отмечается, что она удостоена этого ордена за значительный вклад в развитие транспортной отрасли и организацию управления государственным имущественным комплексом. 

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#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#Анна Кротова
#транспорт
#зампред
#правительство
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В Московском регионе объявлен «желтый» уровень опасности из-за тумана
14 июля 2023, 21:33

Фото: iStock/Elena Koroleva

В Московском регионе из-за надвигающегося тумана объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Отмечается, что предупреждение действует для Москвы и Московской области.

«Желтый» уровень опасности действителен с 21:00 пятницы, 14 июля, до 9:00 субботы,15 июля.

Напомним, ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова заявила о том, что грядущие выходные в столице обещают быть тёплыми.

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#туман
#погода
#желтый уровень опасности
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Число занятых капремонтом Кубинской школы №2 бригад будет увеличено
14 июля 2023, 21:15

Фото: администрация Одинцовского г. о.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов проверил ход капремонта Кубинской школы №2 имени Героя Советского Союза В.П. Безбородова. Он распорядился увеличить число выполняющих работы бригад, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Утепление фасадов выполнено уже на 80%. Со следующей недели подрядчик начнёт монтировать фасадную плитку. Также рабочие приступят к благоустройству. На объекте задействованы более 120 человек и четыре единицы техники, в ночную смену трудятся 40 рабочих. Однако темпы работ недостаточные. Поручил нарастить число бригад, в том числе в ночное время, чтобы вести максимум процессов параллельно», – сказал Иванов.
В ходе капитального ремонта на территории школы обустроят место для проведения праздничных линеек и спортивное ядро – стадион с футбольным полем, полосой препятствий, беговыми дорожками и игровой площадкой. 
 
Школа была построена в 1968 году. За 55 лет эксплуатации капремонт здания не проводился. Работы на объекте стартовали в начале марта. Они проводятся в рамках президентского проекта «Образование». Учеников на это время перевели во второе здание образовательного комплекса – Акуловскую школу. 
 
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#Одинцово
#школа
#копремонт
#Андрей Иванов
#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
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Подмосковье стало лидером по объёмам ввода жилья в первой половине 2023 года
14 июля 2023, 21:02

Фото: Istockphoto / Евгений Харитонов

Московская область стала лидером по объёмам ввода жилья за первую половину текущего года. Об этом говорится в материалах Росстата.
С января в Подмосковье ввели 6 млн кв м жилой недвижимости - почти в два раза больше, чем в занявшей третье место Москве (3,3 млн). На втором месте – Краснодарский край (3,5 млн кв м). 

При этом, по оперативным данным, ввод жилья в России в январе-июне этого года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2022-го на 1% – до 52,1 млн кв м.  В то же время в июне, по данным ведомства, в стране сдали 8,9 млн кв м жилья – на 9% больше, чем в том же месяце прошлого года.
 
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#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#жильё
#строительство
#Росстат
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Воробьёв поздравил подготовивших по шесть стобалльников учителей
14 июля 2023, 20:29

Московская область, Подмосковье, Андрей Воробьёв, губернатор

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил подмосковных учителей, которые подготовили по шесть стобалльников. Это Елена Шароухова из Королёва, Максим Голубев из Долгопрудного и Евгения Сафонова из Сергиева Посада.
«Это рекорд в этом году! В Подмосковье также три учителя подготовили по пять стобалльников. Это большая работа. Спасибо! Всего в этом году у нас 84 педагога, у которых два и более выпускника получили высшие баллы на ЕГЭ. Все они получат по 150 тыс рублей», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.  


Елена Шароухова более 27 лет работает учителем русского языка и литературы, а последние два года трудится в Лицее научно-инженерного профиля. В этом году максимальные баллы по русскому языку получили четыре её ученика, а по литературе – два.  



Максим Голубев – учитель математики в Физтех-лицее им. П. Л. Капицы. Его ученики взяли дипломы I и II степени на Международной олимпиаде школьников «Туймаада» по математике.  



Евгения Сафонова преподаёт русский язык и литературу в Сергиево-Посадской гимназии им. И.Б. Ольбинского. Ребята под её руководством часто занимают призовые места на региональных и международных конкурсах. 
 
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#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#учителя
#педагоги
#ЕГЭ
#стобалльники
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Футуролог Кононов заявил о необходимости продумывать модели угроз от ИИ
14 июля 2023, 19:58

Фото: istockphoto.com/David Gyung

Футуролог Александр Кононов заявил, что проблему противостояния человека и искусственного интеллекта можно нивелировать, если уже сейчас продумывать схемы угроз, исходящих от машины.
«Если постоянно и последовательно выстраивать модели угроз на каждом шаге создания искусственного интеллекта, то мы сможем с ними справиться», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Кононов.

Он пояснил, что проблема любого технологического прогресса кроется в поведении людей, отвечающих за безопасность. По его мнению, для предотвращения всяческих угроз «восстания машин» важна коллегиальность, а также выявление и открытое озвучивание проблем и всех возможных угроз.

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#технологии
#общество
#искусственный интеллект
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Подмосковный Минтранс напомнил правила перевозки питомцев в общественном транспорте
14 июля 2023, 19:45

Фото: Минтранс МО

Кошек, птиц и рептилий необходимо перевозить в общественном транспорте Подмосковья в специальных клетках, сумках или переносках, сообщили в пресс-службе Минтранса региона. Там пассажирам напомнили перед выходными правила провоза домашних животных.
«Габариты ручной клади суммарно не должны превышать 120 см в трамваях и автобусах и 180 см - в электричках и поездках МЦД в длину, ширину и высоту. Тогда проезд для питомца будет бесплатным. Хозяева собак средних и крупных пород, в том числе служебных, должны перевозить их в наморднике и на коротком поводке. Их проезд оплачивается по действующему тарифу», – отметили в министерстве. 
Там уточнили, что в автобусах и трамваях городского сообщения этот тариф составляет 45 рублей, в пригородном транспорте до 25 км включительно – 45 рублей, на расстояние свыше 25 и до 50 км включительно – 90 рублей, а более 50 км – 135 рублей. 
 
В электричках стоимость билета для питомцев составляет не более 25% от стоимости проезда взрослого пассажира по аналогичному маршруту. При этом на МЦД животных можно провозить бесплатно с обязательным оформлением билета с нулевой стоимостью перед началом путешествия. При этом в тамбуре может находиться только одна собака.
 
А вот для собак-поводырей, сопровождающих незрячих пассажиров, проезд бесплатный, оформлять билет не нужно. Однако на животном обязательно должны быть намордник, поводок и опознавательный знак.
 
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#Минтранс МО
#животные
#питомцы
#оплата
#проезд
#общественный транспорт
#Московская область
#Подмосковье
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Подмосковье ищет медработников