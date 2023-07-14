Число поездок подмосковных пассажиров по социальным картам увеличилось за год на 15%

Фото: Минтранс МО
Пассажиры Московской области с начала года совершили более 190 млн поездок по социальным картам. Это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«На маршрутах региона было совершено около 165 млн поездок с помощью социальных карт жителя Подмосковья и более 25 млн - по картам москвича. Чаще всего такими картами пользуются пенсионеры, ветераны труда и жители предпенсионного возраста. Они добираются до медицинских организаций, госучреждений, до метро и железнодорожных станций», – отметили в министерстве.Льготы по социальной карте жителей Подмосковья действуют на всех городских, пригородных и междугородних маршрутах общественного транспорта. В автобусах также доступна оплата проезда транспортными картами «Стрелка», «Тройка» и банковскими картами.
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Лора Луганская