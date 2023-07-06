Число погибших из-за прорыва Каховской ГЭС выросло до 53

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Общее число погибших при прорыве Каховской ГЭС достигло 53 человек, госпитализированы 139.
О разрушении плотины Каховской ГЭС стало известно 6 июня. В результате обстрела со стороны ВСУ, была разрушена верхняя часть станции. Затопление привело к гибели людей и разрушениям.
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