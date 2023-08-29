Число пользователей подмосковного Telegram-бота по мерам соцподдержки превысило 43 тыс

Фото: Минсоцразвития МО
Подмосковным Telegram-ботом для получения информации о мерах социальной поддержки воспользовались почти полмиллиона раз. Такие данные привели в пресс-службе Минсоцразвития региона.
«Сегодня чат-бот насчитывает уже более 43 тыс уникальных пользователей из Подмосковья. Самое большое количество запросов, почти 53 тыс, – по единому пособию на детей», – сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева.Бот доступен по ссылке. Он позволяет оперативно получить информацию о мерах социальной поддержки, рассчитать размер пособия и материнского капитала, узнать о полезных ресурсах и легко найти нужные ссылки на региональный портал госуслуг.
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