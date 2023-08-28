Число пользователей регионального портала госуслуг выросло почти на 27 тыс. за неделю

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Этот показатель на 20% превышает показатель прошлой недели, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
Более 96% новых пользователей имеют подтвержденную учетную запись ЕСИА, которая дает возможность пользоваться всеми государственными услугами и сервисами.
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