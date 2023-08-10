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Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 80 человек, 15 из них находятся на стационарном лечении. Об этом сообщили в Минздраве РФ.
В ведомстве также уточнили, что состояние трех человек оценивается как тяжелое. Еще один пострадавший эвакуирован в центр Бурденко.
О происшествии стало известно вчера утром. Взрыв прогремел на производстве в здании с пиротехникой в Сергиевом Посаде. В результате происшествия пострадали 60 человек. Одна женщина получила ранения несовместимые с жизнью и скончалась в больнице.
В настоящее время, продолжается расследование уголовного дела. Устанавливаются лица, виновные в ЧП.
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О происшествии стало известно вчера утром. Взрыв прогремел на производстве в здании с пиротехникой в Сергиевом Посаде. В результате происшествия пострадали 60 человек. Одна женщина получила ранения несовместимые с жизнью и скончалась в больнице.
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Анастасия Крестьянова