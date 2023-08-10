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Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 80 человек

Минздрав: При ЧП в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек
10 августа 2023, 21:53

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 80 человек, 15 из них находятся на стационарном лечении. Об этом сообщили в Минздраве РФ.
В ведомстве также уточнили, что состояние трех человек оценивается как тяжелое. Еще один пострадавший эвакуирован в центр Бурденко.

О происшествии стало известно вчера утром. Взрыв прогремел на производстве в здании с пиротехникой в Сергиевом Посаде. В результате происшествия пострадали 60 человек. Одна женщина получила ранения несовместимые с жизнью и скончалась в больнице.


В настоящее время, продолжается расследование уголовного дела. Устанавливаются лица, виновные в ЧП.

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Народную артистку СССР Васильеву похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве в субботу
10 августа 2023, 21:52

Фото: iStock/SeventyFour

Народную артистку СССР Веру Васильеву похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве в субботу, 12 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Театра Сатиры.
По информации театра, отпевать артистку будет в храме Христа Спасителя.

Напомним, 9 августа стало известно о смерти народной артистки СССР Веры Васильевой. Ей было 97 лет. 

Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года в Москве. С 1948 года работала в труппе Театра Сатиры. 

Ранее ушла из жизни Народная артистка РСФСР, актриса театра и кино Ирина Мирошниченко. Актрисе был 81 год. Мирошниченко умерла в реанимации, не приходя в сознание.

Предварительной причиной смерти Мирошниченко является полиорганная недостаточность вследствие септическего шока. 

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#театр
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В Санкт-Петербурге ограничат передвижение на электросамокатах
10 августа 2023, 21:39

Фото: istockphoto/michal-rojek

В Санкт-Петербурге могут ввести новые ограничения для пользователей электросамокатов. Изменения предложил внести заместитель председателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков.
«Фонтанка» пишет, что на электросамокатах полностью запретят ездить в Петергофе, парке Дубки в Сестрорецке и по Канонерскому тоннелю. Предлагается в том числе ввести запрет на езду в 8 локациях, включая парк «Остров Фортов» и сквер Инчхон. Также ограничат скорость: до 15 км/час на 93 участках улиц и до 10 км/час на 6 участках.
 
На 25 улицах Санкт-Петербурга запретят парковать самокаты от сервисов кикшеринга, в число таких мест попадут территории у бюста Василия Жильцова и у памятника морякам-подводникам в Кронштадте.
 
С новыми правилами можно будет ознакомиться в информационных системах кикшерингов до 15 августа.

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#санкт-петербург
#электросамокат
#скорость
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Во Львовской области демонтировали четыре памятника советским солдатам
10 августа 2023, 21:15

Фото: iStock/sandsun

На Украине во Львовской области демонтировали четыре памятника советским солдатам. Об этом сообщили в украинском телеграм-канале «Деколонизация. Украина».
Сообщается, что памятники демонтированы в населенных пунктах Балучин, Низы, Домашев и Спас.

Напомним, ранее государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины разрешила заменить герб СССР на украинский трезубец на памятнике «Родина-мать» в Киеве. Министр культуры Украины Александр Ткаченко рассказал, что герб планируют заменить на украинский трезубец. Отмечается, что работы по замене герба начнутся в ближайшее время.

Также на Украине продолжается снос памятников времен СССР. В селе Подорожное Львовской области снесли еще один памятник времен СССР. Заместитель руководителя Львовской областной Андрей Годик рассказывал, что за последние полгода в регионе было демонтировано около 100 памятников советских времен.

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#памятники
#мать
#ссср
#министр
#снос
#украина
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Боевика «Азова»* приговорили к 25 годам колонии за убийство мирного жителя
Боевика «Азова»* приговорили к 25 годам колонии за убийство жителя Мариуполя
10 августа 2023, 21:04

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Верховный суд ДНР признал боевика батальона «Азов»* виновным в убийстве мужчины, который доставлял гуманитарную помощь в Мариуполь, и приговорил подсудимого к 25 годам лишения свободы.
Согласно материалам дела, вышестоящий командир отдал распоряжение убить мирного жителя, который доставлял гуманитарную помощь в Мариуполь.  

Мужчина был расстрелян из пулемета возле своего дома. В Следственном Комитете России пояснили, что поводом для убийства стали пророссийские взгляды мужчины. Боец «Азова»* признал вину и раскаялся.  

Суд приговорил украинского националиста к 25 годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в колонии строго режима. Кроме того, ему присуждено выплатить моральную компенсацию семье убитого в размере 20 миллионов рублей. 

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#суд
#убийство
#мужчины
#мужчина
#мариуполь
#рф
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В Госдуме планируют дать отсрочку от армии учителям и сельским медикам
10 августа 2023, 21:02

Фото:istockphoto/Jovanmandic

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» планируют предложить ввести отсрочку от армейской службы для учителей и сельских медиков.
«Лента. Ру» пишет, что законопроект разработают и внесут в нижнюю палату парламента во время осенней сессии.
 
Лидер фракции Сергей Миронов рассказал, что получает письма от жителей российских регионов, которые обеспокоены нынешними правилами призыва в отношении данных категорий граждан.
 
В школах существует дефицит учителей-мужчин, а в маленьких городах и сёлах не хватает медиков, и школьных педагогов.
 
«Они пишут, что ситуация во многих населенных пунктах критическая, и если приехавший по распределению врач или учитель пойдет в армию, то впору будет закрыть школу, больницу или фельдшерский пункт», — прокомментировал ситуацию Сергей Миронов.
Депутаты СРЗП предложили дать учителям и сельским медикам отсрочку не только от срочной службы, но и от мобилизации в случае её проведения.

Ранее Минцифры выступило с предложением об отсрочке от военной службы сотрудникам IT-компаний, имеющим только среднее профильное образование.

Соответствующее предложение направлено в Госдуму. По информации издания, в связи с действующими правилами, на отсрочку от прохождения срочной службы, могут рассчитывать специалисты IT-компаний с государственной аккредитацией и высшим образованием.

Инициатива обусловлена тем, что в ряде компаний существуют ценные сотрудники, не имеющие профильного высшего образования. Поэтому, в условиях дефицита кадров, им предложено также предоставлять право на отсрочку.

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#госдума
#отсрочка
#армия
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На ВДНХ началась подготовка к Международной выставке-форуму «Россия»
10 августа 2023, 20:05

Фото: iStock/OxAvdeenko

В Москве на ВДНХ началась подготовка к проведению Международной выставки-форума «Россия». Об этом сообщили организаторы выставки-форума.
Отмечается, что открытие выставки-форума «Россия» состоится 4 ноября. В проведении мероприятия будет задействовано порядка 70 объектов инфраструктуры ВДНХ.

По словам организаторов, на территории ВДНХ построят временные павильоны, в которых множество участников представят свои экспозиции.

Напомним, в Москве с 11 по 20 августа в Северном сквере ВДНХ состоится IX Московский международный фестиваль ландшафтного искусства «Сады и люди». В этом году председателем жюри фестиваля станет завкафедрой ландшафтной архитектуры Московского архитектурного института Екатерина Прокофьева. Кроме неё в жюри будут преподаватели ландшафтного проектирования и известные садовые дизайнеры из Москвы и Санкт-Петербурга.

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#мероприятия
#дизайнеры
#выставки
#люди
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В Ереване отменили концерт группы Little Big из-за осквернения креста
Армянский депутат Абовян: Концерт Little Big отменили из-за осквернения креста
10 августа 2023, 19:55

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В столице Армении отменили концерт группы Little Big. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По информации портала, причиной отмены концерта стала петиция местных жителей, которые выступили против проведения концерта группы.

Граждан Еревана возмутил поступок солиста группы, который выложил в социальную сеть ролик, на котором он катается на скейтборде в виде креста. Организаторы концерта заявили, что не могут гарантировать безопасность при проведении концерта участникам мероприятия и гостям. В связи с этим, концерт группы был отменен.

Также, отмену концерта группы прокомментировал депутат армянского парламента Арман Абовян. Он заявил, что Армения не желает принимать людей, которые превратили святой крест в приспособление для развлечений.

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#концерт
#безопасность
#мероприятия
#армения
#депутат
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На станции Ипподром в Раменском открыли надземный переход
10 августа 2023, 19:37

Фото: Минтранс МО

В Раменском городском округе завершили строительство надземного перехода и кассового павильона на железнодорожной станции Ипподром. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Пешеходный мост открыт, а через несколько дней обещают запустить лифты.
 
Переход через пути на станции Ипподром был построен в рамках развития инфраструктуры для запуска МЦД-3. 
 
Новый мост длиной 55 м и площадью 556 кв м заменил одноуровневый переход. Его планировали сдать в III квартале этого года.
 
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#мцд-3
#транспорт
#пешеходный переход
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#станция
#подмосковье
#московская область
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Суд запретил УПЦ препятствовать деятельности музея «Киево-Печерская лавра»
Суд в Киеве запретил УПЦ препятствовать деятельности музея «Киево-Печерская лавра»
10 августа 2023, 19:31

Фото: iStock/krblokhin

Суд в Киеве удовлетворил иск государственного музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» к канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщил в своей социальной сети правозащитник УПЦ Никита Чекман.
Суть иска состояла в том, чтобы препятствие в пользовании имуществом монастыря было устранено. Адвокат отметил, что УПЦ законодательно запрещено использовать имущество монастыря-заповедника и его территорию.

Чекман назвал судебное решение беззаконием, в следствие которого, монахи были выселены с территории лавры. Правозащитник указал на ряд процессуальных нарушений суда и заявил, что постановление будет обжаловано. Он также добавил, что решение суда стало самым позорным за всю историю Украины.

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#следствие
#патриарх кирилл
#упц
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