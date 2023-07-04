Число пострадавших в результате прорыва Каховской ГЭС выросло до 134

Фото: iStock/Semen Salivanchuk
В результате прорыва Каховской ГЭС в Херсонской области более 130 человек госпитализированы.
Медики сообщили, что число пострадавших в результате прорыва Каховской ГЭС увеличилось до 134. Об этом пишет агентство ТАСС.
В медицинские учреждения были госпитализированы лица с различными видами травм. На сегодняшний день число погибших составляет 48 человек.
О разрушении плотины Каховской гидроэлектростанции стало известно утром 6 июня. О разрушении ее верхней части сообщил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.
Читайте также:
Семь человек пропали без вести в Новой Каховке
Больше 11 млрд рублей составил ущерб Херсонской области от разрушения Каховской ГЭС
Сальдо оценил ситуацию с ЧС на Каховской ГЭС
В медицинские учреждения были госпитализированы лица с различными видами травм. На сегодняшний день число погибших составляет 48 человек.
Читайте также:
Семь человек пропали без вести в Новой Каховке
Больше 11 млрд рублей составил ущерб Херсонской области от разрушения Каховской ГЭС
Сальдо оценил ситуацию с ЧС на Каховской ГЭС
Анастасия Крестьянова