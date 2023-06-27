Число поступающих в вузы через «Госуслуги» увеличилось в три раза

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Минцифры сообщило, что количество поступающих в вузы через «Госуслуги» за год выросло в три раза
Минцифры России сообщило, что количество поступающих в вузы через «Госуслуги» по сравнению с прошлым годом увеличилось в три раза, передает РИА Новости.
Как стало известно, за первую неделю работы суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» число абитуриентов составило около 75 тысяч.
Уточняется, что наиболее популярными направлениями за неделю стали лечебное дело, экономика, юриспруденция и стоматология. Самыми востребованными вузами стали РАНХиГС, МГУ и СПбГУ и КФУ.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что подать документы в вузы стало возможным на «Госуслугах».
Как стало известно, за первую неделю работы суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» число абитуриентов составило около 75 тысяч.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что подать документы в вузы стало возможным на «Госуслугах».
Екатерина Коршунова