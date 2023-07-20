Число убийств в России за 10 лет снизилось на 30 процентов

Фармацевтическая отрасль неразрывно связана с достижениями научно-технического прогресса, что объясняет постоянную потребность в высоко квалифицированных специалистах. Поэтому фармацевтические предприятия имеют постоянный запрос на универсальных и мультизадачных сотрудников.

Фармацевтическая отрасль неразрывно связана с достижениями научно-технического прогресса, что объясняет постоянную потребность в высоко квалифицированных специалистах. Поэтому фармацевтические предприятия выражают постоянный запрос на универсальных и мультизадачных специалистов.





— иметь хороший бэкграунд области контроля качества;— навыки в области выстраивания процессов взаимодействия службы качества и отдела регистрации;— навыки выстраивания процессов взаимодействия в сфере фармаконадзора;— обладать практическим опытом в области процедуры регистрации/перерегистрации лекарственного препарата;— уметь собирать материалы для регистрационных досье.





Специалистов такого рода, находящихся в поиске работы, на сегодняшний день на рынке крайне мало.





«За последние 1-2 года заметны изменения в рекрутинговом процессе, если раньше нам приходилось больше рассказывать кандидатам о компании, привлекать их к работе в команде, то сейчас «ПСК Фарма» — устоявшийся бренд национального производителя лекарственных препаратов по полному циклу», — сообщила генеральный директор предприятия Евгения Шапиро.

«Достижения побуждают соискателя выбирать «ПСК Фарма» в качестве работодателя мечты. Мы видим этот интерес в проявлении инициативы, запросах со стороны соискателей на наличие у нас тех или иных вакансий по их специальности. Приходя на собеседование, они часто рассказывают, что читали о нас, видели репортажи или слышали по радионовости о нашей продукции», — поделилась Евгения Шапиро.

Компания «ПСК Фарма» на протяжении трех лет держит марку привлекательного работодателя, производства, на котором хочется трудиться, внося свой вклад в обеспечение лекарственной безопасности страны.





Когда в компанию приходит перспективный, интересный специалист для которого нет вакантной должности — кандидата закосят вПосле появления должности, открытия нового участка предприятия, резервистов приглашают на должность в первую очередь. Такая мера взаимодействия HR-отдела имеет классический и отложенный характер.



