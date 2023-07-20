Число убийств в России за 10 лет снизилось на 30 процентов

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Также Ирина Волк обратила внимание на эффективную и профессиональную работу правоохранительных органов в части раскрытия преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. Например, раскрываемость убийств и покушений на убийство достигла исторического максимума и составляет сейчас 99%, сказала она.
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