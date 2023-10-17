Число услуг на подмосковном портале превысило 300

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«Региональный портал отметил свой 11-й день рождения. За это время в цифре стало доступно более 300 услуг. В первую очередь в электронный вид переводятся социально значимые услуги. Ряд онлайн-услуг дорабатывают и обновляют, внедряют подсказки, сервисы предпроверки и автозаполнения», – говорится в сообщении.Как напомнили в министерстве, чтобы стать пользователем регионального портала госуслуг, необходимо авторизоваться с помощью учётной записи в Единой системе идентификации и аутентификации.
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