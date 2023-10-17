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Число услуг на подмосковном портале превысило 300

17 октября 2023, 16:38
Фото: Фотобанк МО

Фото: Фотобанк МО

Число услуг на портале госуслуг Московской области выросло до 304. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. С начала года в электронный вид перевели около 30 услуг и сервисов.

«Региональный портал отметил свой 11-й день рождения. За это время в цифре стало доступно более 300 услуг. В первую очередь в электронный вид переводятся социально значимые услуги. Ряд онлайн-услуг дорабатывают и обновляют, внедряют подсказки, сервисы предпроверки и автозаполнения», – говорится в сообщении.
Как напомнили в министерстве, чтобы стать пользователем регионального портала госуслуг, необходимо авторизоваться с помощью учётной записи в Единой системе идентификации и аутентификации.

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#министерство
#подмосковье
#московская область
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В Новосибирской области мать выгнала жить в подъезд сына-инвалида
17 октября 2023, 17:06

Фото: istockphoto/Apiwan Borrikonratchata

В городе Обь женщина выставила сына-инвалида из квартиры. Теперь мужчина ночует на лестничной клетке.
Жильцы дома на улице Железнодорожной говорят, что соседка издевается над взрослым сыном-инвалидом. В этот раз она его выгнала из дома. Теперь он ночует в подъезде. Соседи обращались в полицию с жалобами, но ситуация не изменилась.

«НГС» пишет, что мать их соседа — пенсионерка. Ей помогают Минсоцзащиты и волонтеры. При этом она ходит просить у людей милостыню и поёт песни по ночам. Также женщина якобы заявляла, что соседи её бьют.
 
По данным городской администрации, у мужчины нет российского гражданства, просрочен паспорт. В данный момент решают вопрос об обращении в консульство Казахстана, чтобы восстановить документы.

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#родители
#дети
#семья
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В Москве племянник выселил 93-летнюю бабушку в подъезд вместе с котом
17 октября 2023, 16:47

Фото: istockphoto/Yelizaveta Tomashevska

Москвич решил выселить 93-летнюю пенсионерку из квартиры в Марьино. Она переехала в подъезд.
Telegram-канал «Осторожно, Москва» пишет, что о случившемся рассказали жители дома на Братиславской улице. По их словам, пенсионерку Валентину неделю назад выселил племянник Олег.
 
«Бабушка чистенькая, аккуратная. В свои 93 года в здравом уме и памяти. Соцзащита в курсе, но все делается для галочки и отчетности», —пишет одна из жительниц дома в общедомовом чате.
Пенсионерку отвозили в социальный центр, но там «бомжи и ужасные условия». Жильцы дома собирают пенсионерке деньги на адвокатов. Сейчас на время поселили женщину у себя.
 
Племянник выселил тётю в подъезд вместе с мебелью, одеждой и котом. По словам мужчины, он поступил по закону. По его словам, в квартиру 4 раза приходил наряд полиции, а выселение подтверждено главой соцобеспечения.

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#москва
#пенсионерка
#квартира
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Волоколамские учителя выиграли в муниципальном конкурсе
17 октября 2023, 16:44

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Учителя из Волоколамска выиграли в муниципальном конкурсе «Педагогический дебют».. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Стоит отметить, что в конкурсе приминали участие учителя со стажем менее трех лет.

Впервые за победу в муниципальном конкурсе наградили денежным грантом. Инициатором является Глава Волоколамского округа Михаил Сылка. Его идею поддержал Совет депутатов.

Жюри оценивали педагогов по специально подготовленным ими урокам. Все учителя достаточно интересно подавали материал детям. По итогам первое место выиграла Елизавета Смирнова - учитель иностранного языка, второе место заняла учитель русского языка и литературы Любовь Шамарина. Третье место получила преподавательница математики Екатерина Губанова.

Кроме этого, победителей и призеров конкурса торжественно поздравили с победой первый замглавы Иван Абрамов и и.о. заместителя главы Марина Марнова.

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#совет депутатов
#волоколамск
#педагог
#подмосковье
#конкурс
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В Волоколамске прошел масштабный инклюзивный проект
17 октября 2023, 16:25

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

В Волоколамске провели форум «Эмоциональный код. Волонтёры», который был приурочен к к Международному дню Белой трости. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Мероприятие прошло 15 октября во дворце спорта.

В рамках проекта для участников организовали квест «вслепую» и выставку тактильных фигур.Также фойе спорткомплекса ​Новый ФОК с крытым каткомпроходила фотовыставка «Своими глазами».

Кроме этого, волонтерам из 20 округов Подмосковья вручили сертификаты о прохождении программы «Эмоциональный код».

Стоит отметить, что «Эмоциональный код. Волонтёры» - программа, благодаря которой волонтеры учатся   взаимодействию с инвалидами по зрению, а также слабовидящими людьми, проживающими в Московской области.

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#программа
#квест
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#фотовыставка
#волоколамск
#подмосковье
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За строительство тротуаров на региональных дорогах уже проголосовали 11 тыс жителей Подмосковья
17 октября 2023, 16:20

Фото: Фотобанк МО

За две недели более 11 тыс жителей Подмосковья приняли участие в голосовании за строительство тротуаров на региональных дорогах в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.

Один пользователь может предложить лишь одну дорогу для строительства тротуара, выбрав её на интерактивной карте. По итогам голосования тротуары, получившие самую большую поддержку от жителей области, включат в программу строительства на будущий год. 
 
Голосование на портале «Добродел» стартовало в начале октября. Оставить свой голос до 31 октября могут все желающие, зарегистрированные на портале госуслуг. Проголосовать можно по ссылке

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#тротуары
#строительство
#подмосковье
#московская область
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В Великом Устюге выпал снег
17 октября 2023, 16:16

Фото: istockphoto/Evgeniya Pavlova

В вотчине российского Деда Мороза выпал первый снег.
Российский Дед Мороз выложил в своем Telegram-аккаунте видео, где запечатлел первый снег.
 
Вотчина Деда Мороза располагается в Великом Устюге Вологодской области. В 2023 году она была расширена до 150 гектаров. Появились инвесторы, готовые создать там крупнейший развлекательный парк. Данные меры позволят увеличить турпоток до 650 тысяч туристов ежегодно.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на отдыхе в новогодние праздники. Планировать отдых на новогодние праздники нужно заранее. Стоимость туров на популярные направления выросла в несколько раз, и ближе к новогодним праздникам будет увеличиваться. вице-президент альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян рассказал «Радио 1» на какие даты планировать отдых, чтобы немного сэкономить.

По словам собеседника, покупать туры на новогодние праздники уже невыгодно. Так, летом можно было забронировать отель на Красной поляне за 12 тысяч рублей в сутки, сейчас это будет стоить 20 тысяч рублей в сутки.

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#дед мороз
#россия
#погода
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Врач Абу Самра: Пациенты поступают к нам каждые 10 минут в больницу в Газе
17 октября 2023, 16:01

Фото: РИА Новости/Ахмед Закоут

Врач-кардиолог Халед Абу Самра поделился, что в больнице «Аш-Шифа» в Газе катастрофически не хватает, а люди поступают в медучреждение каждые 10 минут.
«До сих пор раненые поступают к нам каждые десять минут», — отметил в беседе с RT врач.

Он заявил, что в учреждении имеются медикаменты, инструменты, вода и электричество от генераторов. При этом, специалист добавил, что многие всё ещё остаются под завалами зданий.

Ранее посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что гуманитарная ситуация в Газе близка к хаосу и катастрофе, ее невозможно решить за один день. Он также обратил внимание на позицию РФ по ситуации в Газе. Российская сторона уже не раз призывала к прекращению огня между конфликтующими сторонами и предлагала создавать гуманитарные коридоры в регионе.

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#электричество
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#катастрофа
#конфликт
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Воздух Подмосковья в октябре оказался самым чистым с начала осени
17 октября 2023, 15:56

Фото: Минэкологии МО

В Подмосковье воздух в октябре остаётся самым чистым с начала осени. Такие данные привели в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
За семь последних дней мобильные лаборатории Мособлэкомониторинга 17 раз выезжали для оценки качества атмосферного воздуха в регионе. 
«Пробы отбирали в 39 точках – в городских округах Ленинский, Коломна, Егорьевск, Химки, Лобня, Солнечногорск, Щелково, Истра, Краснознаменск, Балашиха, Люберцы, Подольск, Сергиево-Посадский и Воскресенск. Специалисты проанализировали концентрацию 32 основных загрязняющих веществ», – сообщил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов
Во всех случаях, по его словам, концентрации составили от 0,2 до 0,4 предельно допустимых норм. Аналогичные данные поступили со стационарных постов, установленных в городских округах. С начала осени это самая позитивная картина недели по качеству воздуха, подчеркнул министр.
 
Фирсов добавил, что количество стационарных постов, установленных в Подмосковье, увеличилось до 374. Система экологического мониторинга охватывает 57 городских округов.

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#тихон фирсов
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#экология
#воздух
#подмосковье
#московская область
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Российские учёные создали нейросеть для оптимизации работы ТЭЦ
17 октября 2023, 15:34

Фото: istockphoto.com/Sergey Pakulin

Российские учёные разработали специальную нейросеть для оптимизации работы ТЭЦ, а также других энергосистем.
Отмечается, что разработка принадлежит учёным из Уральского федерального университета (УрФУ), Новосибирского государственного технического и Рижского технического университетов.

Так, новая нейросеть может делать суточные прогнозы колебаний использования электричества с точностью 98,75%, что позволяет существено оптимизировать работу энергосистем.

«Модель может прогнозировать график электропотребления на сутки вперёд, она использует значения потребления за несколько прошлых дней, метеорологические данные, номер дня недели, вид дня: рабочий или выходной», — пояснил в беседе с RT ведущий научный сотрудник кафедры электротехники УрФУ Павел Матренин.

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