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Число вакансий на рынке труда в России выросло на 132%

Авито Работа: в третьем квартале число вакансий в России выросло на 132%
04 октября 2023, 10:36
Фото: Роструд в Telegram

Фото: Роструд в Telegram

По итогам третьего квартала 2023 года число вакансий на российском рынке труда выросло на 132% раза в сравнении с тем же периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании сервиса Авито Работа, с которым ознакомилось «Радио 1».
По данным аналитиков, абсолютным лидером стала сфера управления персоналом с приростом числа предложений о работе в 3,1 раза. На втором месте оказалась сфера IT, интернета и телекома, которая увеличила число предложений в 2,8 раз. Следом идут сферы транспорта и логистики (2,4 раза), производства и сельского хозяйства (2,2 раза), а также образования и науки (2,1 раза).

Также в третьем квартале работодатели стали предлагать более высокие зарплаты. Рост средних предлагаемых заработных плат по стране составил 38% и достиг отметки 60 137 рублей. Наибольший прирост размера заработных плат оказался в сферах образования и промышленности, — зарплатные предложения выросли на 56% и 35% соответственно по сравнению с этим же периодом прошлого года. Однако средняя зарплата в сфере образования всё равно остаётся самой низкой из всех, кто попал в топ исследования. Так, представителям этой сферы предлагают в среднем 48 818 рублей, людям из маркетинга и рекламы предлагают 52 843 рублей, из транспорта и логистики – 73 653.


Также аналитики заметили увеличение спроса на вакансии рекрутера. Число откликов кандидатов по этой вакансии выросло в 3 раза по сравнению с третьим кварталом прошлого года.

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#зарплаты
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Запросить справки в подмосковных архивах теперь можно на «Доброделе»
04 октября 2023, 10:41

Фото: Мингосуправления МО

Услуга по выдаче архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем теперь доступна в мобильном приложении «Добродел». Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
Чтобы получить услугу, нужно открыть приложение с логотипом «Уточка», выбрать «Услуги» – «Все услуги» – «Личные документы» – «Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем».
 
После этого следует указать цель обращения; подходящий случай; категорию заявителя; а также кто именно подаёт заявку – сам пользователь или его представитель.
 
Далее нужно заполнить онлайн-форму и отправить заявление. Результат с электронной подписью поступит в личный кабинет в течение 15 рабочих дней.
 
Скачать приложение «Добродел» можно по ссылке

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#подмосковье
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Вступившим в брак до 35 лет предлагают выплачивать 10 тысяч рублей
В Госдуму внесли законопроект о выплате молодоженам десяти тысяч рублей
04 октября 2023, 10:20

Фото: istock / fufupix

В Государственную Думу внесли законопроект о единовременной выплате в размере 10 000 рублей парам, вступившим в брак до 35 лет первый раз. Информацию сообщает ТАСС.

«Молодожёны смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Соответствующий законопроект фракция ЛДПР вносит в Госдуму», — указано в сообщении.
Получить единоразовую выплату можно было бы при обращении в органы соцзащиты с заявлением. Подать заявление предлагают в течение одного года с момента заключения брака. Эта выплаат не учитывалась бы в перечне доходов семьи при предоставлении им других мер социальной поддержки.

На сегодняшний день власти еще не поддержали законопроекта, заявив, что в документе не предоставили объемов бюджетных ассигнований. Если данный законопроект утвердят, то закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

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#заявление
#лдпр
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В Подмосковье начался последний этап раскладки в лесах вакцины от бешенства
04 октября 2023, 10:09

Фото: Минсельхозпрод МО

В Московской области стартовал третий, заключительный, этап раскладки вакцины для диких животных. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
«Брикеты раскладывают в лесах, на опушках и пролесках. Это съедобные брикеты-приманки со спрятанным внутри препаратом. Всего в Подмосковье будет распространено более 1 млн доз вакцин от бешенства для диких животных», – приводит пресс-служба слова зампреда правительства области Георгия Филимонова.  
Съедобную приманку будут раскладывать до конца октября, в том числе при помощи средств малой авиации.  Вакцина выглядит как брикет бурого цвета. Она безвредна для всех домашних, сельскохозяйственных и диких животных. 

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#московская область
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В Подмосковье начали включать отопление в домах и на социальных объектах
04 октября 2023, 09:59

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье начали подачу тепла. С наступлением октября в регион пришло похолодание. В связи с обращениями граждан Минэнерго Московской области рекомендовало муниципалитетам подать тепло для отопления организаций социальной сферы и жилых домов.

В Подмосковье отопление включают по распоряжению глав городских округов, если среднесуточная температура в течение пяти дней держится ниже 8°С и синоптики прогнозируют её дальнейшее понижение.

В понедельник на совещании с правительством Московской области губернатор Андрей Воробьёв поручил вице-губернатору Евгению Хромушину начать запуск отопления, не дожидаясь экстренного похолодания.
«Мы поручили главам муниципальных образований региона утвердить графики запуска тепла и с понедельника приступить к пуску отопления на объекты социальной сферы и жилищного фонда. В приоритете – школы, больницы, поликлиники и детсады. Сегодня отопление уже подано в несколько тысяч многоквартирных домов и на сотни социальных объектов», – рассказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.
По данным министерства, работы по включению и регулировке отопления обычно длятся несколько суток. Сначала тепло подаётся в общеобразовательные учреждения и на объекты здравоохранения, затем в жилые дома, а после – на промышленные предприятия. 
 
Узнать дату запуска отопления в доме можно онлайн, введя в поисковой строке «Карта коммунальных услуг». 

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#подмосковье
#московская область
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Продажи «АвтоВАЗа» в России выросли почти в два раза в сентябре
Продажи «АвтоВАЗа» в России выросли в 1,8 раза в сентябре
04 октября 2023, 09:45

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Продажи «АвтоВАЗа» в России выросли в 1,8 раза по сравнению с сентябрём прошлого года. Об этом сообщил автопроизводитель.
За сентябрь текущего года было продано 36 231 пассажирских и коммерческих автомобилей производителя. Данный показатель стал лучшим за последние два года. 

Уточняется, что за период с января по сентябрь этого года «АвтоВАЗ» продал 242,6 тыс. новых авто, что превышает прошлогодние показатели за этот же период на 96%.

В связи с таким повышенным спросом, автопроизводитель увеличил количество выпускаемых авто. Так, в сентябре объёмы производства возросли на 17% по сравнению с августом и составили порядка 47 тысяч автомобилей.

Ранее президент компании Максим Соколов рассказал, что уже в этом году на заводе «АвтоВАЗ» в Санкт-Петербурге начнётся выпуск новой модели Lada.

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#продажа
#рост
#автоваз
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Стало известно, насколько в 2024 году повысят пенсию в России
Силуанов заявил, что пенсии в 2024 году увеличатся на 7,5%
04 октября 2023, 09:11

Фото: istock / Denis Vostrikov

Средний размер пенсии в РФ в 2024 году составит чуть более 23,2 тысячи рублей за месяц. Об этом сообщил Министр финансов России Антон Силуанов во время выступления в Совете Федерации.
По словам Силуанова, в проекте федерального бюджета на 2024–2026 годы заложена индексация прожиточного минимума пенсионеров. Глава Минфина сообщил, что в 2024 году пенсию повысят на 7,5%. Помимо этого, в 2025 году пенсии поднимут на 9,5 процента, а в 2026 году – на 10,3 процентов. Повышение связано с инфляцией 2023 года. На индексацию выплат в 2024 году направят около 600 млрд. рублей.

«Все социальные обязательства в России проиндексируют, деньги на это заложены в бюджет. В частности, предусмотрена индексация выплат материнского капитала, финансирование программ поддержки семей с детьми, помощь малоимущим гражданам», — заявил глава Министерства финансов.
В текущем году федеральный размер прожиточного минимума пенсионера составляет 12363 рублей.

Ранее сообщалось, что количество пенсионеров в РФ за этом году увеличится на 1,1 миллион, а в следующем– еще на 569 тысяч. Общее количество пенсионеров составит 43,47 млн человек. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пенсии
#бюджет
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#финансирование
#министр
#индексация
#рф
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В России впервые за пять лет вырастет число пенсионеров
Правительство спрогнозировало рост числа пенсионеров на 1,1 млн в 2023 году
04 октября 2023, 08:48

Фото: istock / Denis Vostrikov

Количество пенсионеров в России за этот год увеличится на 1,1 миллиона, а в 2024 – еще на 569 тысяч. Общее количество пенсионеров должно составить 43,47 миллиона человек. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные в проекте бюджета Социального фонда.

По информации министерства труда, рост связан с учетом жителей четырех новых регионов России и плановым графиком выхода граждан на заслуженный отдых. Пенсии жителям ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по российским нормам назначаются с 1 марта 2023 года по заявлениям граждан.

Большая часть пенсионеров (39,43 миллиона человек) будут получать страховую пенсию, социальные пенсии к 2025 году будут выплачивать 4 миллионам человек, а военных пенсионеров будет 781 тысяча человек.
 
Численность пенсионеров первый раз с 2018 года продемонстрирует позитивную динамику.

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#пенсии
#отдых
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#человек
#рост
#днр
#лнр
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Украинец, атаковавший российский самолет А-50 под Минском рассказал о себе
Атаковавший российский самолет А-50 под Минском украинец заявил, что он не актер
04 октября 2023, 07:43

Фото: istock / Vital Hil

Гражданин Украины Николай Швец, обвиняемый в Белоруссии в атаке на российский военный самолет А-50 на аэродроме под Минском в конце февраля, опроверг слухи о том, что он явялется актером. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Беларусь 1». Он добавил, что на родине у него есть друзья, которые могут подтвердить это.
Швец также добавил, что слухи о том, что атаку на российский самолет устроили оппозиционеры из Белоруссии, он ассматривает, как предательство.

«Что я чувствую, когда меня называют актером? Я чувствую только одно — предательство. СМИ это (атака на А-50 — прим. ред.) преподносится, как будто бы белорусские партизаны это все сделали… Я остался здесь. Как это все можно назвать? Меня бросили, меня забыли, меня предали», — поделился украинец.
Ранее Генерал-майор в отставке Владимир Попов отметил высокую эффективность российских самолетов А-50. 

Также, ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины обвинила 13 жителей Николаевской области в сборе и передаче данных о перемещении ВСУ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#атака
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Турист из Финляндии Перттула оценил влияние санкций на Россию
Турист из Финляндии Перттула: Санкции не повлияли на Санкт-Петербург
04 октября 2023, 05:40

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Турист из Финляндии Юха Перттула поделился с газетой Iltalehti впечатлениями от поездки в Санкт-Петербург.
По словам мужчины, пограничники тщательно провели с ним беседу, но при этом были дружелюбны. Турист отметил, что за последние двадцать лет десятки раз побывал в России, и даже жил какое-то время в Санкт-Петербурге. Он оценил влияние западных санкций на российских город и отметил, что ничего не поменялось — «город выглядит так же, как и раньше».

Перттула добавил, что антироссийские санкции привели к производству товаров, которые раньше импортировались, внутри страны.

«Заводы работают на полную мощность. От представителя одного кадрового агентства я услышал, что сейчас наблюдается острая нехватка рабочей силы», — цитирует издание слова собеседника.

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