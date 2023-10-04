Число вакансий на рынке труда в России выросло на 132%

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По итогам третьего квартала 2023 года число вакансий на российском рынке труда выросло на 132% раза в сравнении с тем же периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании сервиса Авито Работа, с которым ознакомилось «Радио 1».
По данным аналитиков, абсолютным лидером стала сфера управления персоналом с приростом числа предложений о работе в 3,1 раза. На втором месте оказалась сфера IT, интернета и телекома, которая увеличила число предложений в 2,8 раз. Следом идут сферы транспорта и логистики (2,4 раза), производства и сельского хозяйства (2,2 раза), а также образования и науки (2,1 раза).
Также в третьем квартале работодатели стали предлагать более высокие зарплаты. Рост средних предлагаемых заработных плат по стране составил 38% и достиг отметки 60 137 рублей. Наибольший прирост размера заработных плат оказался в сферах образования и промышленности, — зарплатные предложения выросли на 56% и 35% соответственно по сравнению с этим же периодом прошлого года. Однако средняя зарплата в сфере образования всё равно остаётся самой низкой из всех, кто попал в топ исследования. Так, представителям этой сферы предлагают в среднем 48 818 рублей, людям из маркетинга и рекламы предлагают 52 843 рублей, из транспорта и логистики – 73 653.
Также аналитики заметили увеличение спроса на вакансии рекрутера. Число откликов кандидатов по этой вакансии выросло в 3 раза по сравнению с третьим кварталом прошлого года.
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Также в третьем квартале работодатели стали предлагать более высокие зарплаты. Рост средних предлагаемых заработных плат по стране составил 38% и достиг отметки 60 137 рублей. Наибольший прирост размера заработных плат оказался в сферах образования и промышленности, — зарплатные предложения выросли на 56% и 35% соответственно по сравнению с этим же периодом прошлого года. Однако средняя зарплата в сфере образования всё равно остаётся самой низкой из всех, кто попал в топ исследования. Так, представителям этой сферы предлагают в среднем 48 818 рублей, людям из маркетинга и рекламы предлагают 52 843 рублей, из транспорта и логистики – 73 653.
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Екатерина Шмакова