Число занятых капремонтом Кубинской школы №2 бригад будет увеличено

Фото: администрация Одинцовского г. о.
Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов проверил ход капремонта Кубинской школы №2 имени Героя Советского Союза В.П. Безбородова. Он распорядился увеличить число выполняющих работы бригад, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Утепление фасадов выполнено уже на 80%. Со следующей недели подрядчик начнёт монтировать фасадную плитку. Также рабочие приступят к благоустройству. На объекте задействованы более 120 человек и четыре единицы техники, в ночную смену трудятся 40 рабочих. Однако темпы работ недостаточные. Поручил нарастить число бригад, в том числе в ночное время, чтобы вести максимум процессов параллельно», – сказал Иванов.В ходе капитального ремонта на территории школы обустроят место для проведения праздничных линеек и спортивное ядро – стадион с футбольным полем, полосой препятствий, беговыми дорожками и игровой площадкой.
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Лора Луганская