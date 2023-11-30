Число зарегистрированных в Московской области автомобилей такси превысило 100 тыс

Фото: Минтранс МО
Подмосковный Минтранс за три месяца внёс более 7,5 тыс автомобилей в реестр легкового такси и выдал перевозчикам свыше 680 разрешений. Таким образом, сейчас в реестре такси числятся около 100 тыс автомобилей и порядка 37 тыс перевозчиков, сообщили в пресс-службе ведомства.
С 1 сентября вступил в силу закон об организации таксомоторных перевозок, позволяющий физлицам получить разрешение на работу в такси.
Там напомнили, что разрешение на таксомоторную деятельность можно получить, подав заявление в электронной форме через региональный портал госуслуг, или обратившись в МФЦ. Для удобства граждан министерство разработало чат-бот в «Телеграм».
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«На сегодня на территории региона зарегистрированы более 36 тыс индивидуальных предпринимателей и 880 юридических лиц. Ещё порядка 70 водителей работают как самозанятые», – отметили в министерстве.
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Лора Луганская