Член общественной палаты МО Макаров рассказал про организацию наблюдения за выборами

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Для участия в выборах зарегистрировались 445 261 участников голосования. Из них уже отдали свой голос 234 486 граждан.
«У нас большая практика наблюдения за выборами. На каждом участке есть наши представители-наблюдатели. Мы также обладаем возможностью посмотреть по камерам видеонаблюдения, как проходит процесс, имеются ли какие-то нарушения. Хочу заметить, что это не те нарушения, которые могут повлиять на выборы. Дело в том, что мелкие нарушения происходят не из-за злого умысла, а из-за того, что некоторые не осознают момент нарушения в своих действиях. Если мы видим нарушение, то сразу же персонально устраняем этот момент. У наших камер есть фиксация, которая распознает участок, время и т. д.», — рассказал Макаров.
Член штаба наблюдения за выборами пояснил, что основная задача наблюдателей заключается в том, чтобы как можно больше людей поняли, что выборы проходят прозрачно.
«Например, по камерам на одном из участков мы увидели, что урны для голосования были плохо видны из-за стоящих рядом цветов. В скором порядке мы позвонили на этот участок, и нарушение устранили», отметил Макаров.
Он также рассказал о том, что молодые люди, которые становятся наблюдателями, в процессе работы начинают осознавать, что они оказывают влияние в выборной системы.
«То, что к нам приходит молодежь — это для нас большой стимул. В дальнейшем эти ребята, кто делал маленькие шаги в этой системе, приходят еще и становятся волонтерами, активистами. Это очень ценно для всех нас. Молодые люди понимают, что они зачем-то наблюдают и делают это корректно. Все настроены положительно», — заявил Макаров.
Координатор компьютерного наблюдения добавил, что помимо карты всего Подмосковья, в доступе наблюдателей также есть телеграм-каналы, хэштеги, по которым отслеживается вся информация о выборах.
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