Член ОП Малькевич заявил о намерении снять фильм о Кирилле Стремоусове

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«С Кириллом Стремоусовым мы познакомились год назад, и около шести месяцев мы очень плотно работали вместе. После его трагической смерти я пообещал его супруге Оксане снять большой хороший документальный фильм. У меня уже вызрела идея, поэтому фильм будет готов до конца года», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» Малькевич.
При этом, предполагается, что премьерный показ будущего документального фильма состоится в Москве, Санкт-Петербурге, а также Симферополе и Геническе.
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