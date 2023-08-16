Член профсоюза «Учитель» Луховицкий: идея не принимать в школу детей мигрантов нарушает Конституцию

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«Сама по себе идея не принимать в школу каких бы то ни было детей на законном основании, находящихся в России, нарушает Конституцию. В Конституции сказано: “любой ребёнок имеет право на получение образования”. Поэтому либо господин Фадеев предлагает изменить Конституцию, либо он имел в виду до приёма в школу принимать мигрантов в детские сады, где их дополнительно будут учить языку. Если это так, то я это поддерживаю», — сказал Всеволод Луховицкий.
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