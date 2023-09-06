В Совфеде резко раскритиковали идею о запрете объявлений на английском языке

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Объявления на английском языке на внутренних авиарейсах нельзя отменять, в частности, в целях безопасности. Об в беседе с РИА Новости заявил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин.
Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР и кандидат в мэры Москвы Борис Чернышов предложил запретить объявления на английском языке на внутренних авиарейсах. Он объяснил своё предложение тем, что число иностранных граждан в России сокращается, а информация на английском языке просто дублирует то, что уже сказано или написано по-русски, создавая лишний звуковой и визуальный шум.
При этом Башкин заявил, что не поддерживает это предложение. По его словам, дублирование информации на английском языке необходимо сохранить для поддержания безопасности.
Также он отметил, что неправильно классифицировать английский язык исключительно как государственный в США и Великобритании – это «международный язык общения», что также говорит о неправильности запрета передачи информации с помощью него.
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При этом Башкин заявил, что не поддерживает это предложение. По его словам, дублирование информации на английском языке необходимо сохранить для поддержания безопасности.
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Анастасия Чинкова