Член СПЧ Кабанов рассказал о подготовке предложений по противодействию «этническим анклавам»

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На прошлой неделе он объявил о подготовке и сборе предложений по противодействию появлению подобных территорий, неизбежно приводящих к конфликтам и преступлениям.
Также рассматривают возможность введения квоты на регистрацию иностранных граждан на определенной территории. Кабанов считает необходимым ограничить число обучающихся в одном классе детей, которые не говорят или плохо говорят по-русски.
Проблему анклавов способно решить и введение квот на число работающих в определенной сфере мигрантов. Примером могут служить Калужская области и Якутия.
Кабанов уверен, что в бесконтрольной миграции есть вина работодателей, отказывающихся от труда россиян, чтобы не платить налоги и отчисления.
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