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Член СПЧ Кабанов рассказал о подготовке предложений по противодействию «этническим анклавам»

10 июля 2023, 08:18

istockphoto/Oleg Elkov

Совет по правам человека РФ открыл сбор предложений граждан по борьбе с «этническими анклавами».
Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссыдаясь на члена консультативного органа при президенте Кирилла Кабанова.

На прошлой неделе он объявил о подготовке и сборе предложений по противодействию появлению подобных территорий, неизбежно приводящих к конфликтам и преступлениям.


Кирилл Кабанов рассказал, что СПЧ вместе с МВД и межведомственной группой по вопросам миграции при Совбезе РФ более 2 лет занимается проблемой формирования этнических и полиэтнических анклавов. Они считают, что в этой борьбе помогут введение норм прописки и ужесточение наказания за содействие незаконной миграции.

Также рассматривают возможность введения квоты на регистрацию иностранных граждан на определенной территории. Кабанов считает необходимым ограничить число обучающихся в одном классе детей, которые не говорят или плохо говорят по-русски.

Проблему анклавов способно решить и введение квот на число работающих в определенной сфере мигрантов. Примером могут служить Калужская области и Якутия.

Кабанов уверен, что в бесконтрольной миграции есть вина работодателей, отказывающихся от труда россиян, чтобы не платить налоги и отчисления.

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#СПЧ
#этнические анклавы
#мигранты
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В очереди на Крымский мост скопилось больше 1200 автомобилей
10 июля 2023, 09:46

Фото: iStock/MaYcaL

Очередь автомобилей к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края выросла до 1200 машин.
Автотуристы вынуждены ожидать проезд более пяти часов. Об этом сообщается в чате для автомобилистов в телеграмм-канале.

Причиной затора на дороге стал потоп, который затронул побережья. Также причиной огромной очереди из автомобилей стало закрытие пляжей в Краснодарском крае. Уточняется, что пробка образовалась только со стороны Кубани. 

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#пробка
#Крымский мост
#закрытие пляжей
#потоп. Краснодарский край
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В понедельник утром загруженность дорог Подмосковья составляет 3 балла
10 июля 2023, 09:12

Фото: istockphoto / Yury Karamanenko

В понедельник утром, 10 июля, загруженность подмосковных дорог составляет 3 балла. На дорогах зафиксировано больше 876 тысяч автомобилей.

 Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Ленинградском, Пятницком, Носовихинском и Щёлковском шоссе, а на трассах М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-9 «Балтия».

Минтранс просит водителей автотранспорта быть внимательными, в местах скопления пешеходов снижать скорость и не отвлекаться на телефон, держите дистанцию.

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#Автомобиль
#водитель
#Минтранс
#пробка
#дорожная обстановка
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В России цены на Xbox и PlayStation снизились до минимума
10 июля 2023, 07:21

Фото: iStock/simpson33

Стоимость игровых приставок от Microsoft и Sony в России впервые стала ниже, чем она была на старте продаж в 2020 году.
Изначально цена на консоль PlayStation была около 45,5 тыс. руб. В январе 2022 года произошел рост и стоимость приставки составила 55–60 тыс. руб. На сегодняшний день, консоль можно приобрести за 40 тыс. руб., об этом пишет издание «Известия».

Цены стали ниже на 20% по сравнению с прошлым годом. Причиной снижения стоимости консолей стало несколько факторов в совокупности. По данным ритейлеров, количество консолей превышает спрос на них. Кроме того, российские пользователи сталкиваются с трудностями при приобретении цифровых копий игр, обусловленные санкциями.  Так, доступ к девайсам, которые были ввезены по параллельному импорту, оказался заблокирован. 

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#цены
#консоли
#PlayStation
#Россия
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Суд вынес приговор полицейским по делу об убийстве студентки в Кемерово
10 июля 2023, 06:58

Фото: iStock/Elena Horrmann

Суд в Кемерово приговорил полицейских к условным срокам за халатность после резонансного убийства студентки.
Сотрудники правоохранительных органов, которые находились на месте несения службы, не отреагировали на неоднократные звонки соседей, которые заявляли об избиении девушки и ее криках, сообщает «Интерфакс».

В ночь убийства студентки, жильцы общежития обращались в полицию с сообщениями о том, что бывший сожитель избивает девушку. Сотрудники полиции не отреагировали на звонки, во время которых были слышны крики. Не дождавшись сотрудников, соседи сами вскрыли дверь в квартиру, где обнаружили уже мертвую студентку.

Правоохранителям было предъявлено обвинение по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Фигурантами уголовного дела стали пять сотрудников полиции. Суд приговорил их к 2 годам лишения свободы условно. 

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#убийство
#полиция
#суд
#халатность
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В Магаданской области выпал снег
10 июля 2023, 04:38

Фото: iStock/COM & O

В понедельник в центральных районах Магаданской области произошел снегопад, передает РИА Новости со ссылкой на местных жителей.
Кроме того, спасатели предупредили о сильных дождях в этом регионе, добавив, что осадки могут вызвать размыв дорог. Они посоветовали местным жителям воздержаться от путешествий за пределы населенных пунктов.

Снег в июле в Магаданской области — не редкость, однако в этом году он пошел после устойчивой жары в 40 градусов, сообщил представитель Гидрометцентра России по региону.

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#Магаданская область
#погода
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Титул «Мисс Нидерланды» впервые в истории получила трансгендер Рикки Колле
10 июля 2023, 01:40

Фото: iStock/stormwatch153

Впервые в истории Нидерландов трансгендерный человек занял первое место на конкурсе красоты «Мисс Нидерланды». Об этом информирует газета Le Figaro.
Возглавила соревнование 22-летняя Рикки Колле, которая теперь будет представлять Нидерланды на международном конкурсе «Мисс Вселенная». Жюри отметило, что девушка блестала в течение всего конкурса и продемонстрировала самый большой прогресс среди участниц.

Согласно информации издания, Рикки Колле в 2018 году достигла финала национального конкурса «Следующая топ-модель». Более 25 тысяч людей подписаны на ее страницу в социальных сетях.

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#трансгендеры
#Нидерланды
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В Киево-Печерской лавре замироточила икона
09 июля 2023, 23:40

Фото: сайт Свято-Успенской Киево-Печерской лавры

Возле Киево-Печерской лавры во время стояния икона святого великомученика Димитрия Солунского замироточила. Об этом сообщается на сайте Союза православных журналистов.
«Сегодня на стоянии, когда прочитали акафист Архистратигу Михаилу, нам сказали, что икона Димитрия Солунского мироточит», — рассказали верующие УПЦ.

Телеграм-канал Лавры опубликовал видео, на которым женщины держат в руках икону и показывают миро. Приложится к иконе во время съемки подходят другие верующие. Прихожане отмечают, что от иконы исходит едва ощутимый запах — благоухание. 

«Запах аж сюда идет», — прокомментировал один из присутствующих мужчин.

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#УПЦ
#Киево-Печерская лавра
#икона
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В Латвии начали рассылать штрафы за поздравления с Днем Победы
09 июля 2023, 20:53

Фото: iStock/Karl-Hendrik Tittel

Гражданам Латвии стали приходить письма с уведомлениями о возбуждении административных дел за поздравления с Днем Победы. Об этом сообщает портал Delfi.
Отмечается, что рассылку от государственной полиции получили как минимум десятки латвийцев, проживающих в стране и за рубежом. В массовой рассылке полиция ссылается на мониторинг социальных сетей, который проведен службой государственной безопасности.

Сотрудники государственной полиции Латвии подтвердили массовое возбуждение административных дел и рассылку постановлений о них. 

Уточняется, что согласно статье, упоминаемой в постановлениях, латвийцам грозит штраф до 350 евро.

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#Латвия
#штраф
#День Победы
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Медведев отреагировал на сообщения о попытке Киева атаковать Смоленскую АЭС
09 июля 2023, 20:16

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале заявил, что при подтверждении попытки атаки ракетами НАТО Смоленской АЭС, то России необходимо будет рассмотреть сценарий одновременного удара по трем АЭС на Украине и ядерным объектам в Восточной Европе.
«Тут уже нечего стесняться», — написал Медведев.

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#Медведев
#Украина
#Смоленская АЭС
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