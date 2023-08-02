Членам территориальной самообороны в Белгородской области выдали оружие

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В Белгородской области членам территориальной самообороны выдали автоматы, противодроновые ружья и автомобили УАЗ. Об этом сообщает ТАСС.
По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, ситуация продолжает быть сложной, по этой причине в рамках действующего законодательства происходит решение вопросов обеспечения оружием добровольцев самообороны.
Напомним, ранее Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Новопетровка Валуйского городского округа. По словам главы региона, один из выпущенных снарядов ВСУ попал в гараж. Осколками другого беспилотника, были повреждены фасады домов мирных жителей.
В результате обстрела, пострадавших нет. Экстренные службы направлены на место происшествия. В настоящее время уточняется информация по разрушениям, добавил Гладков.
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Напомним, ранее Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Новопетровка Валуйского городского округа. По словам главы региона, один из выпущенных снарядов ВСУ попал в гараж. Осколками другого беспилотника, были повреждены фасады домов мирных жителей.
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Екатерина Коршунова